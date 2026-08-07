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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

8-9 серпня на киян чекають вечори української музики, театральні вистави та занурення в культуру Японії

Цими вихідними на киян чекає велика виставка «З краси Японії» у Музеї історії міста Києва з самурайськими обладунками та малюванням на воді. На театральних сценах покажуть трагікомедію «Комедіанти» у Театрі на Подолі та комедію «Акушери мимоволі», а серед музичних подій – сольний концерт Віктора Павліка на ВДНГ та вечір народних пісень від Чоловічого хору.

Детальніше про те, де і як провести вихідні дні 8-9 серпня у столиці – розповідає «Главком».

Зміст

Концерти

Концерт Віктора Павліка

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 1

У столичному просторі Feels Garden відбудеться виступ народного артиста України Віктора Павліка. Творчий шлях виконавця охоплює понад три десятиліття, за які його пісні стали частиною української поп-культури.

Програма виступу на свіжому повітрі буде побудована навколо відомих композицій та романтичних балад співака. Зокрема, зі сцени лунатимуть такі хіти, як «Ні обіцянок, ні пробачень», «Шикидим», «Ти подобаєшся мені», «Білі черемхи» та «Афіни, Київ, Стамбул».

Коли: 8 серпня 2026 року, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1А.

Вечір української пісні «Мелодії України»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 2

У столиці відбудеться концерт єдиного в Україні Великого чоловічого хору. Колектив презентує авторську програму «Мелодії України», створену диригентом Артуром Смірновим.

До репертуару вечора увійшли ліричні, веселі та запальні українські народні пісні. Організатори обіцяють потужне й багатоголосе академічне звучання, що розкриє глибину української музичної спадщини та традицій.

Коли: 9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Єдиний квартал

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 3

До 35-ї річниці Незалежності України у столиці відбудеться масштабний благодійний концерт-телезйомка від команди «Єдиний Квартал».

У новій святковій програмі на глядачів чекають нові номери, актуальна сатира, пародії на тему сьогодення, а також виступи спеціальних гостей української сцени.

Захід має благодійну мету – команда передає частину коштів від продажу квитків на підтримку українських військових та закупівлю необхідного обладнання для фронту.

Коли: 8-9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Виставки

Екскурсія до дня народження Варвари Ханенко

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 4

У Музеї Ханенків відбудеться тематична екскурсія від дослідниці історії музею Ганни Рудик, присвячена постаті Варвари Ханенко – колекціонерці світового мистецтва, фундаторці музею та хранительці української спадщини.

Попри втрату родинного архіву та десятиліття замовчування пам'яті, авторка екскурсії пропонує прозирнути крізь речі, дати, документи та спогади, щоб відтворити цілісний і живий образ меценатки, а також з'ясувати її культурний спадок поза межами музейної колекції.

Коли: 9 серпня, 14:00.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 5

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка «З краси Японії»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 6

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

  • живопис школи Нанґа з колекції музею;
  • ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;
  • предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;
  • холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні вечори

Вечір музики Біллі Айліш та Лани Дель Рей на даху ЦУМу

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 7

У самому центрі столиці відбудеться вечірній концерт Kyiv Mozart Orchestra. Камерний оркестр презентує авторські аранжування популярних інді-композицій Біллі Айліш та Лани Дель Рей, де замість електронних басів звучатимуть акустичні інструменти.

У програмі заходу – відомі треки обох виконавиць, серед яких What Was I Made For, Happier Than Ever, Bad Guy, Summertime Sadness» Young and Beautiful, Video Games, Born to Die, Blue Jeans та Ocean Eyes. Виступ відбудеться на відкритій локації даху ЦУМу на тлі вечірнього Хрещатика.

Коли: 9 серпня, 19:00.

Місце проведення:Дах ЦУМ, вул. Хрещатик, 38.

Театри

Вистава «Комедіанти»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 8

У столиці відбудеться показ трагікомедії за версією п'єси Автанділа Варсімашвілі у постановці режисера Володимира Кудлінського. Постановка висвітлює життя актора, для якого сцена стає єдиним сенсом існування та прихистком від жорстокої реальності, болю втрат та війни. В центрі сюжету – історія комедіанта, який намагається пережити втрату власного сина, що став героєм для країни.

Коли: 8 серпня, 16:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Карнавал»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 9

«Карнавал» – це вистава, яка на кілька годин переносить із Києва до Венеції. Театр Маскам Рад запрошує на виставу у Театральній залі Київської фортеці.

На гостей очікує справжній венеційський карнавал, де музика, танець і живописні сценічні образи поєднуються в одну історію. Це постановка, яка створює святковий настрій і дозволяє хоча б на вечір змінити звичний ритм міста.

Венеція давно асоціюється з романтикою, масками та атмосферою свята. Саме ці мотиви стають основою вистави, запрошуючи глядачів у світ, де кожна сцена наповнена рухом, музикою та карнавальним настроєм.

Коли: 8 серпня, 17:00.

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Акушери мимоволі»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 8-9 серпня фото 10

Сучасний театр драми і комедії «Artилерія» представляє комедійну виставу «Акушери мимоволі». Зірки українського кіно і театру об’єдналися, аби розповісти історію, яка розійдеться на цитати і стане незабутнім театральним досвідом для кожного глядача. На вас чекає масштабна постановка і неймовірні перевтілення улюблених акторів.

У центрі сюжету – двоє незнайомців: він і вона. Олександр і Оксана. І, здавалося б, усе йде до звичайної історії кохання, але є один нюанс – вони обидва лікарі-венерологи з Києва, О. П. Шаповал, яких за загадкових обставин випхали із затишних кабінетів, де є смачна кава і купа хворих людей, у занедбаний фельдшерсько-акушерський пункт села Вишеньки. А це означає лише одне – хтось із них сильно накосячив.

І от, поки венерологи чубляться, аби зрозуміти, хто саме, нічна негода заносить до них дві вагітні пари: молоду і глибоко провінційну та зрілу і безсовісно заможну. Але об’єднує їх одне – води вже відійшли.

У атмосфері повного божевілля лікарям доводиться поставити чвари на паузу, аби якомога швидше здихатись нічних породіль і не стати акушерами мимоволі.

Життєва історія, яка відгукнеться в серці кожного, хто кохав і помилявся. Історія, яка нагадає, що попри усі страхи і сумніви – ніколи не пізно бути щасливим.

Зірковий акторський склад:

  • Анна Саліванчук – зірка комедій «Свінгери», «Свінгери 2», українського ситкому «Одного разу під Полтавою», серіалів «Лікарка за покликанням», «Тільки скажи» та інші.
  • Олександр Попов – український актор і телеведучий ранкового шоу «Сніданок. Вихідний» на «1+1». Відомий ролями у фільмі «Кохання без контракту», «Справжній Санта» і серіалами «Хазяйка», «Люся інтерн» та інші.
  • Анастасія Оруджова – українська акторка, комікеса. Учасниця телепроєктів «Жіночий квартал», «Ліга сміху», «Ігри приколів», акторка фільмів «Песики», «Скажене весілля» та інші.
  • Арам Арзуманян – український актор театру та кіно, відомий ролями у фільмах та серіалах «Скажене весілля», «Скажене весілля 2», «Скажене весілля 3», «Великі Вуйки», «Скажені сусіди» та інші.
  • Таїсія Хвостова – українська акторка театру та кіно, відома ролями «Безіменна історія», «Виходьте без дзвінка», «Жіночий лікар» та інші.
  • Ярослав Шахторін – український актор кіно та серіалів «Ворон та Воробйов», «Одні», «Виклик 2», «Люся інтерн» та інші.

Коли: 9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

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Теги: вихідні концерт столиця виставка театр культура музеї відпочинок Київ вистава

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