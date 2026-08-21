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Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України
Бізнесмен дав перше після замаху інтерв'ю західним журналістам
фото з відкритих джерел

Вадим Єрмолаєв: я не конфліктна людина і ніколи не мав ворогів

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав унаслідок вибуху біля свого будинку в Монако 29 червня, уперше поспілкувався з журналістами і заявив, що скептично ставиться до версій про причетність української держави до замаху на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Це перше очне інтерв'ю Єрмолаєва після нападу – журналісти поспілкувалися з ним через кілька днів після виписки з лікарні, де бізнесмен переніс кілька операцій. За його словами, у момент вибуху свідомість «відключилася»: спершу він подумав, що в руках вибухнули електронні ключі, а тоді побачив пораненою свою партнерку та закривавлені руки 13-річного сина.

«Я ніколи не мав ворогів, я не конфліктна людина», – заявив Єрмолаєв, додавши, що завжди намагався уникати гострих конфліктів і досі не розуміє причини нападу.

Джерела, наближені до українського розслідування, розповіли CNN, що, на їхню думку, ймовірною виконавицею замаху була рядова учасниця змови, яку підштовхнула жага грошей, – від коментарів щодо можливого замовника джерела утрималися. Водночас, за даними слідства, напад було ретельно сплановано: підозрювана встигла втекти через кілька кордонів в Україну ще до того, як правоохоронці зрозуміли, що шукають жінку.

Хто така підозрювана

До нападу 39-річна Анастасія Березовська жила як біженка в Хофгаймі поблизу Франкфурта в Німеччині. Розлучена з першим чоловіком і в розриві з другим, вона виховувала семирічного сина. За судовими документами, 2022 року, приблизно тоді, коли виїхала до Німеччини, вона подала на аліменти проти другого чоловіка, який був старшим за неї на 30 років. З правоохоронцями раніше стикалася лише одного разу – через п'яну бійку в Україні, яка не мала наслідків.

За даними українських медіа, за кілька тижнів до поїздки в Монако жінка відправила сина в Україну, після чого сама вирушила на розвідку місця майбутнього нападу й стежила за родиною Єрмолаєва. Камери спостереження зафіксували, як вона кілька разів проходила повз будинок бізнесмена в період з 26 (день її народження) по 29 червня, маскуючись під чоловіка – в капелюсі-панамі та мішкуватому одязі. Одного разу вона з'явилася без маскування, і саме це дало слідчим змогу її ідентифікувати за характерним татуюванням змії на руці.

Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України фото 1
фото з відкритих джерел

Слід ГУР: що відомо про підозрюваних у вбивстві

За тиждень після замаху Березовську знайшли мертвою у лісі під Києвом. Слідство встановило двох причетних до її вбивства – офіцера ГУР Владислава Реута та колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича. За даними CNN, чоловіки місяцями спілкувалися з Березовською і кілька разів переказували їй кошти в криптовалюті та на банківські рахунки – загалом від 6 до 7 тис. євро.

Адвокат Жиковича заявив CNN, що його клієнт вважав, ніби виконує секретну місію для українських спецслужб, тоді як Реут на момент теракту в Монако був чинним офіцером розвідки. За версією слідства, після затримання Реут спершу зізнався, що застрелив Березовську за наказом Жиковича, однак пізніше в суді заявив, що на курок натиснув сам Жикович. Раніше суд відправив Реута під варту без права застави до 1 вересня.

Сам Єрмолаєв в інтерв'ю CNN сказав, що скептично ставиться до припущень, ніби напад міг офіційно санкціонувати український уряд, і висловив припущення, що хтось приватно найняв Реута та Жиковича через їхній досвід у проведенні таємних операцій. «Вона не була головною героїнею цієї історії», – зауважив бізнесмен про Березовську, додавши, що, на його думку, жінку просто переконали, ніби вона робить щось важливе, і, найімовірніше, вбили, щоб вона не змогла свідчити проти інших причетних.

Хто такий Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв роками мешкає в Монако, а 2019 року відмовився від українського громадянства на користь кіпрського. Статок він заробив у Дніпрі в 1990-х – переважно на нерухомості – і входив до списку найбагатших українців. У грудні 2023 року Київ увів проти нього санкції за ведення бізнесу в окупованому Криму, що сам бізнесмен заперечує.

Старший син Єрмолаєва Артур – відома постать українського кримінального середовища. Його заарештували на Кіпрі за підозрою в організації шахрайської схеми та екстрадували до Естонії, де за тамтешніми судовими документами він визнав провину в керуванні телефонним шахрайством, унаслідок якого жертви в кількох європейських країнах втратили близько 100 млн євро ($114 млн). Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, однак за угодою його депортували з Естонії вже через чотири місяці за штраф €8,5 млн.

Єрмолаєв розповів CNN, що син пішов на угоду, аби уникнути тривалого судового процесу, і що досі вважає його невинним. Версію про причетність родини до шахрайської мережі бізнесмен також відкинув, а теорію про те, що замах міг замовити хтось із близьких, назвав радше курйозною – адже більшість його статків уже записана на інших членів родини.

Нагадаємо, вибух біля будинку Єрмолаєва в Монако пролунав увечері 29 червня, постраждали сам бізнесмен, його партнерка та син. У липні СБУ відновила видалений запис з камери, яку зловмисники встановили біля місця злочину, щоб підтвердити виконання замовлення, – саме ці докази лягли в основу підозр проти Реута і Жиковича.

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Теги: вибух слідство напад розслідування Монако бізнесмен Єрмолаєв

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