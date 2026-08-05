Всі пожежі після ворожої атаки на Київ ліквідовано (фото)

Наслідки ворожого удару у Києві 5 серпня 2026 року

Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки

Столичні рятувальники повністю приборкали всі пожежі, які спалахнули внаслідок чергової ворожої атаки ворога у ніч проти 5 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

За даними Головного управління ДСНС України у м. Києві, підрозділи локалізували пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

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Внаслідок ворожого удару по Києву у ніч проти 5 серпня пожежі виникли в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах фото: ДСНС Києва/Facebook

До ліквідації наслідків обстрілу залучали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Наразі надзвичайники продовжують проливати та розбирати зруйновані конструкції.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.

За даними медиків, одна людина загинула. У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.