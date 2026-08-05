Всі пожежі після ворожої атаки на Київ ліквідовано (фото)
Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки
Столичні рятувальники повністю приборкали всі пожежі, які спалахнули внаслідок чергової ворожої атаки ворога у ніч проти 5 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва
За даними Головного управління ДСНС України у м. Києві, підрозділи локалізували пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.
До ліквідації наслідків обстрілу залучали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Наразі надзвичайники продовжують проливати та розбирати зруйновані конструкції.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.
За даними медиків, одна людина загинула. У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.
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