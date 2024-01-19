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У Чернігові перекриють рух автомобільним мостом через Десну: схема об'їзду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Чернігові перекриють рух автомобільним мостом через Десну: схема об'їзду
Поблизу Чернігова перекриють рух мостом через Десну
фото з відкритих джерел

Альтернативний маршрут руху буде забезпечений по об'їзній Чернігова від Павлівки до села Ягідне

Рух тимчасовим автомобільним мостом до Чернігова трасою у напрямку Києва через річку Десна буде закритий відзавтра, 20 січня, і до 1 травня. Автомобілістам представили альтернативний маршрут. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про новий проїзд транспортом до Чернігова об'їздом у напрямку Києва та Ніжина.

Альтернативний маршрут руху пролягає:

  • по об'їзній Чернігова від Павлівки до села Ягідне,
  • далі автівки можуть рухатися в сторону Києва і зворотно, та в сторону Ніжина відповідно.
20 січня з 12:00 рух тимчасовим мостом через річку Десна закривають до 1 травня
20 січня з 12:00 рух тимчасовим мостом через річку Десна закривають до 1 травня
фото: Telegram/Міністерство відновлення України

Як повідомлялося, починаючи з середи, 10 січня, у Вишгороді Київської області закривають рух мостом через канал, розташований на автодорозі «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів». Це пов'язано з проведенням тут капітального ремонту.

До слова, у Бучанському районі на території Київської області розпочали будівництво нового мосту через річку Здвиж. У зв'язку з цим рух транспорту перекрито.

Зазначимо, на Полтавщині відремонтували та відкрили для руху транспорту міст через річку Сула на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь). Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатися.

Крім того, у Тернопільській області на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» відкрито міст для руху транспорту через річку Східна Стрипа.

Теги: міст Чернігів Київ

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