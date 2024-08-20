У столичних лікарнях з початку серпня зросла кількість хворих на Covid-19

Станом на 20 серпня в столичних лікарнях вже перебувають 130 пацієнтів хворих на Covid-19

За останню добу до київських медичних закладів поступили 34 людини з Covid-19

У Києві зафіксовано зростання кількості тяжких хворих на Covid-19. Останніми днями ушпиталених більшає. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

Проаналізувавши статистику госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією стало відомо, що ще 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а от станом на 20 серпня їх вже 130. За останню добу до медичних закладів поступили 34 людини.

«Це майже вдвічі більше ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей», – зауважила Гінзбург.

Посадовиця додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

Раніше стало відомо, що за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.