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Голанд жартома насварив юного новачка «Ман Сіті» після перемоги у Лізі чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Голанд жартома насварив юного новачка «Ман Сіті» після перемоги у Лізі чемпіонів
Ерлінг Голанд під час флешінтерв'ю поділився думками щодо свого одноклубника
фото: Prime Video

Попри підколювання марокканця, Голанд залишився задоволеним грою молодого таланта

«Манчестер Сіті» розпочав виступи в Лізі чемпіонів із перемоги над «Порту» (2:0), а головною дійовою особою матчу став Ерлінг Голанд, який оформив дубль. Водночас норвежець після фінального свистка окремо відзначив 18-річного новачка команди Аюба Буадді, який уперше вийшов у стартовому складі англійського клубу. Про це повідомляє «Главком».

Слова Голанда про Буадді

Аюб Буадді влітку перебрався до «Манчестер Сіті» з «Лілля» за 85,7 млн фунтів і вже в дебютному старті справив хороше враження. Голанд назвав юного партнера справжнім діамантом, зазначивши, що той чудово проявляв себе ще на тренуваннях. «Думаю, він провів дуже, дуже хороший матч. Останні кілька тижнів на тренуваннях я просто сказав голові клубу, що він чудово працює. Думаю, у нас є справжній діамант», – сказав Голанд.

Втім, норвежець не втримався від жарту на адресу новачка. Нападник зізнався, що в одному з епізодів матчу Буадді міг віддати йому передачу, але не зробив цього. «Чесно кажучи, думаю, він мав віддати мені передачу в другому таймі. Я був зовсім один, тому трохи розсердився. Я скажу йому це прямо зараз. Але загалом він добре зіграв, за винятком тієї передачі», – усміхаючись, додав форвард.

Оцінка Буадді від Енцо Марески

Головний тренер «Манчестер Сіті» Енцо Мареска також високо оцінив виступ 18-річного футболіста, який, за його словами, не розгубився навіть після кількох невдалих передач. «О Боже! Буадді виглядав добре у цьому матчів», – сказав Мареска.

«У матчі проти «Ковентрі» він втратив два м’ячі, а після цього спокійно опинився в нашому штрафному майданчику. Це показує, наскільки він хороший, бо будь-який гравець, після двох пропущених пасів, може запанікувати. Але я не бачив жодного моменту, де б він панікував. Ось чому він тут, з нами», – додав наставник «містян».

Після п'яти матчів під керівництвом Енцо Марески «Манчестер Сіті» здобув чотири перемоги.

Нагадаємо, що Голанд наздогнав рекордсмена «Манчестер Сіті» за голами в Лізі чемпіонів

Теги: Ерлінг Голанд ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ

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