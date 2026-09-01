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Форвард збірної Італії змінив прописку в межах Серії A

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Форвард збірної Італії змінив прописку в межах Серії A
Мойзе Кен попрощався з Флоренцією
фото: FIGC

Бомбардир отримав нагоду зіграти в Лізі чемпіонів

Італійський «Комо» закрив перехід нападника флорентійської «Фіорентини» Мойзе Кена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Ларіані» орендували форварда до кінця сезону. Також сторони передбачили в угоді зобов'язання викупу після виконання певних умов. Вартість оренди Кена – 5 млн євро.

Італієць провів у складі «фіалок» два роки. Раніше він захищав кольори туринського «Ювентуса» та «Верони» на батьківщині. За межами Італії нападник виступав за ліверпульський «Евертон» і французький «Парі Сен-Жермен».

Кен у нинішньому сезоні зіграв два поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив один гол. Статистика бомбардира в минулій кампанії – 33 матч, дев'ять м'ячів, чотири асисти. Також за його плечима 26 поєдинків у збірній Італії (13 голів).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: ФК «Фіорентина» Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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