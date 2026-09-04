«Андерлехт» з черговим забитим м'ячем Сікана переграв «Кортрейк»
Український нападник забив єдиний гол у матчі
3 вересня в рамках третього туру чемпіонату Бельгії зустрілись «Андерлехт» та «Кортрейк». Про це повідомляє «Главком».
Матч пройшов у місті Брюссель на стадіоні «Лотто Парк». Стартовий свисток пролунав о 21:30 за київським часом.
Єдиний гол у матчі забив український нападник господарів поля Данило Сікан. Для нього це взяття воріт стало вже шостим у поточному сезоні – п'ять з них форвард оформив у кваліфікації Ліги Європи.
«Андерлехт» після чотирьох зігранних матчів чемпіонату Бельгії набрав шість очок, завдяки чому посідає десяте місце турнірної таблиці.
Чемпонат Бельгії. 3-й тур
«Андерлехт» – «Кортрейк» – 1:0
Гол: Сікан, 43
Нагадаємо, що «Андерлехт» Данила Сікана у основному раунді Ліги Європи зустрінеться з «Ліоном», «Марселем», «РБ» Зальцбург, «Динамо» Загреб, «Сандерлендом», «Яггелонією», «Гоффенгаймом» та ОФІ Крит.
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