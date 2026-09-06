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Боснійські легіонери «Зорі» пропустили матч із «Вересом» через атаку РФ на їхній будинок

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Боснійські легіонери «Зорі» пропустили матч із «Вересом» через атаку РФ на їхній будинок
Керівництво команди пообіцяло легіонерам нове житло
фото: ФК «Зоря»

Андрія Яньїч та Деян Попара не допоможуть луганцям у грі проти «Вереса», яка триває просто зараз

Луганська «Зоря» зазнала кадрових втрат напередодні матчу п'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти «Вереса», адже до Рівного не вирушили центральний захисник Андрія Яньїч та півзахисник Деян Попара через атаку в оселю футболістів з боку РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Причиною рішення стала повітряна атака Росії, під час якої було пошкоджено житловий комплекс, де мешкали футболісти. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, удар стався безпосередньо біля їхнього будинку, після чого Яньїч та Попара залишили Київ, щоб оговтатися від пережитого.

Водночас у «Зорі» спростували інформацію про самовільний від'їзд гравців. За словами представників клубу, боснійці отримали дозвіл керівництва на кількаденну відпустку за власний рахунок. У команді очікують, що обидва футболісти найближчим часом повернуться до складу. Також клуб пообіцяв надати їм інше, безпечніше житло. І, за інформацією Бурбаса, гравці погодилися на таку пропозицію.

Яньїч та Попара є основними футболістами «Зорі» та вже регулярно виходили на поле цього сезону. Зокрема, обидва взяли участь у матчі третього туру УПЛ проти «Полісся», який луганці виграли з рахунком 2:1. Окрім двох боснійців, під питанням залишалася участь у зустрічі вінгера Домагоя Єлавича. Перед матчем не було підтвердженої інформації про його місцеперебування, але хорват вийшов у старті і навіть відзначився забитим голом проти «Вереса». Також «Зоря» не зможе розраховувати на воротаря Владислава Рибака через хворобу.

Нагадаємо, що американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів. «Слухайте, а хто не боїться не подібних речей? Але, повторюся, у команді до мене дуже добре поставилися. Живу у хорошому місці, яке здається безпечним», –  відповів Ловелл на питання пр його ставлення на атаки дронів, яких зазнає Нижньокамськ.

Теги: ФК «Зоря» НОВИНИ ФУТБОЛУ ракетна атака

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