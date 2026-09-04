В'юнник після скандалу у «Лехії» знайшов собі новий клуб у Польщі

Український форвард нарешті змінив клуб

Нападник Богдан В'юнник перейшов з гданської «Лехії» до варшавскої «Легії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу пльського клубу.

Українець приєднався до варшавського клубу на правах оренди терміном на один сезон. У «Легії» буде опція викупу форварда.

В'юнник протягом трансферного вікна заявляв про те, що хоче приєднатись саме до варшавського клубу, проте у певний момент «Лехія» домовилась з «Короною» щодо трансферу форварда. Богдан відмовився грати за жовто-червоних, оскільки бажав перейти до «Легії».

Потім українець почав бойкотувати матчі своєї команди, чим, зрештою, домігся свого та приєднався до зелених.

У минулому сезоні Богдан В'юнник провів 28 матчів на клубному рівні, забив три голи та віддав одну результативну передаче.

Нагадємо, що у Міністерстві молоді і спорту прокоментували інформацію про те, що Україна та Польща плаують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2040-х роках.