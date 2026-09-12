Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Матч між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Матч між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено
Гра мала пройти у Кривому Розі
фото: ФК «Кривбас»

Повітряна тривога завадила проведенню гри

Матч шостого туру УПЛ між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УПЛ.

Поєиднок чемпіонту України мав пройти на стадіоні «Гірник» у місті Кривий Ріг. Сгтартовий свисток мав пролунати о 13:00, втім гра так і не розпочалась через повітряні тривоги у місті.

Час та дата, коли поєдинок було проведено, поки що залишаються невідомими.

«Кривбас» з п'ятьма пунктами посідає 11-те місце таблиці УПЛ. «Харків» з дев'ятьма очками йде четвертим.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ЛНЗ переграв «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Харків» УПЛ ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри
Мессі написав щемливого листа покійному батьку
12 серпня, 18:18
Участь збірної Аргентини на мундіалі-2026 була оточена багатьма скандалами
Аргентинських футболістів жорстко покарали за скандал у фіналі Чемпіонату світу
22 серпня, 09:18
Стадіон «моряків» росіяни атакували на початку серпня
«Чорноморець» отримав вердикт щодо матчів в Одесі після ворожої атаки на стадіон
24 серпня, 13:58
Бредлі Баркола нарешті опинився на «Енфілді»
«Ліверпуль» офіційно переманив зірку ПСЖ за 125 млн євро
31 серпня, 16:41
Онест Аханор чекатиме рік на дебют за «синіх»
«Челсі» оформив відкладений трансфер дебютанта збірної Італії
1 вересня, 15:20
Артем Бондаренко приєднався до «Аль-Ахлі»
«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії
4 вересня, 11:53
Михайло Мудрик сезон 2026/27 проведе у Північному Лондоні
«У нього було чимало проблем». Роберто Де Дзербі оцінив перспективи Мудрика в «Тоттенгемі»
4 вересня, 17:41
«Колос» здобув друге очко у сезоні
«Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі
5 вересня, 15:14
Збірна України провела дві товариські гри з УГорщиною за два дні
Жіноча збірна України з футзалу впевнено переграла Угорщину
11 вересня, 13:58

Новини

«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua