Матч між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено

Повітряна тривога завадила проведенню гри

Матч шостого туру УПЛ між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УПЛ.

Поєиднок чемпіонту України мав пройти на стадіоні «Гірник» у місті Кривий Ріг. Сгтартовий свисток мав пролунати о 13:00, втім гра так і не розпочалась через повітряні тривоги у місті.

Час та дата, коли поєдинок було проведено, поки що залишаються невідомими.

«Кривбас» з п'ятьма пунктами посідає 11-те місце таблиці УПЛ. «Харків» з дев'ятьма очками йде четвертим.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ЛНЗ переграв «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України.