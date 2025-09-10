Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного у злочині

На Вінниччині виявили тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали чоловіка. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами речниці поліції, тіла дітей виявив місцевий житель, який і викликав поліцію. Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади.

Поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до смерті дітей.

З власних джерел у громаді Суспільному відомо, що до вбивства учнів може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт. У мережі пишуть, буцімто це може бути вчитель фізкультури.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.