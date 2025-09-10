Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного у злочині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного у злочині
Нападник вбив учнів 10 та 11 класу Шаргородської громади
фото: Суспільне/Вінниця

На Вінниччині виявили тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали чоловіка. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами речниці поліції, тіла дітей виявив місцевий житель, який і викликав поліцію. Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади.

Поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до смерті дітей.

З власних джерел у громаді Суспільному відомо, що до вбивства учнів може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт. У мережі пишуть, буцімто це може бути вчитель фізкультури. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). 

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Теги: Вінниця вбивство школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця
30 серпня, 21:31
Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
2 вересня, 21:50
Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
1 вересня, 13:34
Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
1 вересня, 10:50
У 2024 році п’яний водій збив на смерть хлопчика
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років
2 вересня, 06:39
На цей час українські родини отримали 430 млн грн у межах програми
Уряд розширює програму «Пакунок школяра»: деталі
2 вересня, 16:39
Михайло Сцельников є підозрюваним у вбивстві народного депутата Андрія Парубія
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
2 вересня, 17:48
Поліція затримала рідного брата загиблої дівчини на місці злочину
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої
4 вересня, 13:04

Новини

Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного у злочині
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного у злочині
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua