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Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки на Виноградар

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки на Виноградар
Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір 20 листопада 2018 року, а закінчився він 11 грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок метрополітену

Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва. Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Умовами договору визначили право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо. Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомив підрядника.

Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір 20 листопада 2018 року, а закінчився він 11 грудня 2023 року. Метрополітен встиг сплатити 4 мільярди гривень (з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок метрополітену.

Нагадаємо, у липні 2023 року директор КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявляв, що роботи з побудови метро на Виноградар відновлять у вересні після коригування науково-проєктної документації. А до кінця 2024 року планують здати дві станції метро – «Мостицька» і «Варшавська».

У листопаді Брагінський повідомив, що будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника, а у грудні 2023 року  заявив, що підприємство досі корегує проєкт будівництва метро на Виноградар, а добудують його не менше ніж через 1,5 року.

Нові станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Зазначимо, у поточному році бюджетні витрати на метрополітен Києва склали понад 41 млн грн, в той час, як минулого року вони становили понад 273 млн.

 У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн грн. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн грн (+82,5%). У 2013 році витрати на столичний метрополітен знову зросли – до 363,6 млн грн (+769,9%), а у 2014 році скоротилися на 82,1% (до 65 млн грн). У 2015 році вони зросли до 151,8 млн грн (+133,5%).

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації.

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Теги: метро Київ будівництво

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