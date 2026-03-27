Відмивання понад $2 млн: експосадовець Київської митниці отримав підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Тупальського Сергія.

Легалізація понад $2 млн

Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.

«Аби легалізувати їх, в 2020-2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області. Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності. Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича», – наголошує НАБУ.

Справи НАБУ пов'язані з Тупальським

26 листопада 2019 року співробітники НАБУ і САП затримали 10 осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед них був і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру 10 фігурантам справи. У той же день був затриманий підприємець Вадим Альперін, який сам прийшов до САП. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру. Слідство зазначало, що Тупальський і Альперін створили схему з мінімізації митних платежів, в результаті чого державі було завдано багатомільйонних збитків.

Згодом у лютому 2020 року колишній очільник Київської міської митниці Сергій Тупальський заявив, що «готовий їхати в СІЗО», якщо слідство наведе хоча б один доказ провини його або його підлеглих.

Що відомо про Сергія Тупальського

Тупальський народився 13 червня 1978 року в селі Малий Мидськ Рівненської області. З 1995 по 1999 рік навчався у Національній академії прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького. Згодом проходив службу в прикордонних військах України на посаді заступника начальника прикордонної застави.

З 2000 по 2013 рік працював у Службі безпеки України, обіймаючи оперативні та керівні посади. Зокрема, займався протидією контрабанді та корупції на митниці. Паралельно з 2002 по 2007 рік навчався в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство».

З 2011 до 2014 року також навчався в Університеті банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа». З 2014 року очолив відділ митного оформлення автотранспортних засобів Київської митниці ДФС. Згодом очолював митні пости «Святошин» та «Столичний».

У вересні 2016 року був заступником начальника Київської міської митниці ДФС України. Паралельно в кінці 2018 року на початку 2019 року виконував обов'язки керівника Одеської митниці.

Тупальський одружений. Пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року у розпорядження редакції «Главкома» потрапила інформація правоохоронців, яка передає реальні масштаби «митного бізнесу» та методи заробітку у цій службі. Інформація стосувалася Київської міської митниці, яку, за даними ЗМІ, взяла «в оборот» сім’я тодішнього виконувача обов’язків керівника Сергія Тупальського.

Згодом Сергій Тупальський вперше прокоментував скандальне журналістське розслідування, в якому розкриваються масштаби заробітків родини митника.