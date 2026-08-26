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ДТП на Вишгородській у Києві: поліція повідомила перші подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на Вишгородській у Києві: поліція повідомила перші подробиці
ДПТ на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської у Києві 26 серпня 2026 року
фото: Національна поліція України

Водій мікроавтобуса Volkswagen із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора

Правоохоронці встановили обставини автопригоди за участю мікроавтобуса з медичним маркуванням, яка сталася сьогодні в Подільському районі Києва. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

За даними поліції, аварія сталася близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажири мікроавтобуса
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажири мікроавтобуса
фото: Національна поліція України

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з автомобілем Toyota Prius. Від удару мікроавтобус перекинувся.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали вісім осіб – водій та пасажири мікроавтобуса. Усіх травмованих госпіталізовано до медичних закладів.

Пошкоджений внаслідок ДТП автомобіль Toyota Prius
Пошкоджений внаслідок ДТП автомобіль Toyota Prius
фото: Національна поліція України

На місці події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють усі деталі та механізм зіткнення.

Раніше «Главком» писав, що у Києві на вулиці Вишгородській сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю спеціалізованого транспорту. Неподалік закладу McDonald's та зупинки громадського транспорту перекинувся мікроавтобус темного кольору медичного призначення. 

Теги: Київ ДТП

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