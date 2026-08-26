Серйозна ДТП у Києві: на Вишгородській перекинувся медичний мікроавтобус (відео)

Серйозна ДТП на столичній Оболоні 26 серпня 2026 року

Точна кількість травмованих та обставини аварії з'ясовуються

У Києві на вулиці Вишгородській сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю спеціалізованого транспорту. Неподалік закладу McDonald's та зупинки громадського транспорту перекинувся чорний мікроавтобус медичного призначення. Про це повідомляють столичні Telegram-канали, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення на водійський бік впав чорний автомобіль швидкої допомоги з відповідним маркуванням.

На відео видно, як люди у військовій формі допомагають діставати потерпілих із перекинутого на бік салону та надають їм першу домедичну допомогу.

Точна кількість травмованих та обставини аварії наразі з'ясовуються. На місце події оперативно прибули щонайменше п’ять карет швидкої допомоги, лікарі готують потерпілих до госпіталізації.

Через автопригоду рух вулицею Вишгородською суттєво ускладнений. Водіям радять обирати альтернативні маршрути. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, на Обухівщині, на вулиці одного з сіл Миронівської громади, водій авто виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з іншим легковиком. Водій, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, загинув на місці, його пасажира госпіталізували.