Вибухи у Єкатеринбурзі: розвідка підірвала КПП Росгвардії (фото)

Внаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку окупантів

У російському Єкатеринбурзі вчора, 11 вересня, пролунав вибух біля КПП військової частини, в якій базуються військові Росгвардії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку рашистів. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

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До відома, росіяни повідомляли про збиття двох безпілотників за сім кілометрів від аеродрому «Оленья» в Оленегорську Мурманської області.

Раніше влада регіону ввела план «Килим» в аеропортах Мурмаші та Хібіни. Повідомляється про затримку рейсів на виліт та на приліт.

Нагадаємо, Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Про це пише The Wall Street Journal. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ.Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.