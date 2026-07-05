Росія планує удари по АЗС у кількох областях: влада просить мешканців врахувати небезпеку

Сумська ОВА запевнила, що на АЗС посилено заходи безпеки

Найближчим часом росіяни збираються атакувати автозаправні станції у Сумській та кількох інших областях. Тому мешканців закликають не перебувати на АЗС та поблизу них без нагальної потреби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«За отриманою інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях. Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби», – зазначив Олег Григоров.

Він додав, що керівництво автозаправних станцій поінформоване. Крім того, надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Армія РФ уже атакувала ракетою автозаправну станцію в Ізюмі, що на Харківщині. Внаслідок удару загинув чоловік. Серед постраждалих опинилися троє жінок віком 48, 42 та 39 років. Їх шпиталізували. Внаслідок ракетного удару по АЗС спалахнула пожежа. Крім того, відомо про пошкодження пʼяти автомобілів, поінформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ворог упродовж доби атакував 56 населених пунктів Запорізької області авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ. Через ці удари одна людина загинула, ще 16 людей отримали поранення.