Мікроелектроніка для зброї. Київ пояснив, як Москва вирішує проблему дефіциту

Росіяни намагаються створювати власну мікроелектроніку без імпортних компонентів, каже Владислав Власюк

Станом на початок липня 2026 року, Росія поки не здатна самостійно виробляти сучасну мікроелектроніку для озброєння, щоб повністю не залежати від імпортних компонентів. Як повідомляє кореспондент «Главкома», таку думку висловив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з медіа.

«Вони можуть виготовляти плати, але на ці плати все одно встановлюють іноземні компоненти. Поки вони можуть їх отримувати, сенсу виробляти власну мікроелектроніку у них немає. Водночас росіяни навчаються, експериментують і намагаються створювати власну мікроелектроніку. Вони вкладають значні ресурси у військово-промисловий комплекс, а ми уважно вивчаємо всі їхні напрацювання», – пояснив посадовець.

Наразі держава-агресор, за словами Власюка, почала замінювати західні електронні компоненти у безпілотниках Shahed китайськими аналогами після посилення санкційного тиску. Одним із найбільш показових прикладів є нідерландська компанія NXP, компоненти якої раніше масово використовувалися у російських дронах.

«NXP замінили Китаєм», – сказав Власюк, відповідаючи на запитання журналістів про те, чим Росія компенсувала втрату доступу до західної електроніки.

Крім того, Уповноважений президента підтвердив, що в російському озброєнні досі присутня західна мікроелектроніка. Вона потрапляє до Росії через механізм реекспорту з третіх країн. Насамперед ідеться про країни Центральної Азії, а також Китай. «Це реекспорт через треті країни», – сказав Власюк.

За словами посадовця, законодавство США вже передбачає відповідальність за свідомий обхід експортних обмежень. «Якщо ви продаєте продукцію до третьої країни, знаючи, що вона потрапить до Росії, це може стати підставою для застосування вторинних санкцій», – сказав уповноважений президента.

Він також зазначив, що Україна працює з Європейським Союзом над посиленням інструментів боротьби з обходом санкцій, щоб країни, через які відбувається реекспорт критично важливих товарів до Росії, несли більш відчутні наслідки.

Окремо Власюк позитивно оцінив дії окремих західних партнерів. За його словами, США останнім часом активізували боротьбу з незаконними каналами постачання компонентів, а Німеччина стала оперативніше реагувати на звернення української сторони. Водночас він наголосив, що цих зусиль поки недостатньо для повного перекриття поставок.