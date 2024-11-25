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Влада Києва повідомила про погіршення стану повітря

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Києва повідомила про погіршення стану повітря
Медики радять під час високого рівня забрудненості повітря не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна
фото з відкритих джерел

На лівому березі Києва зафіксовано найбільш забруднене повітря

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці зафіксували погіршення якості повітря. По це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, у відомстві пояснили, що в обох районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Зокрема на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:                                                                                   

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень);
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).
Влада Києва повідомила про погіршення стану повітря фото 1
скриншот: КМВА

Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Медики радять під час високого рівня забрудненості повітря:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

До слова, у Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА. 

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового будинку.

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Теги: повітря Київ

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