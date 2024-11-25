Влада Києва повідомила про погіршення стану повітря

Медики радять під час високого рівня забрудненості повітря не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна

На лівому березі Києва зафіксовано найбільш забруднене повітря

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці зафіксували погіршення якості повітря. По це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, у відомстві пояснили, що в обох районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Зокрема на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень);

вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

скриншот: КМВА

Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Медики радять під час високого рівня забрудненості повітря:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

До слова, у Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового будинку.