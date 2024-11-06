На станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг: деталі

Людина потрапила на колії на станції метро «Либідська»

Рух поїздів синьою гілкою метро змінено

Станції метро синьої гілки «Палац «Україна», «Либідська», «Голосіївська» і «Деміївська» зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Героїв Дніпра» до станції «Олімпійська» та від станції «Теремки» до станції «Васильківська».

Причиною зміни руху стало падіння пасажира потрапила на колії на станції «Либідська». На місце події викликано медиків і правоохоронців.

Київська міська державна адміністрація пообіцяла повідомити про зміни та відновлення руху.

Нагадаємо, на станції київського метрополітену помер чоловік. Подія сталася на станції «Поштова площа». Чоловіку стало погано. Медики намагалися реанімувати його, але безуспішно.

Як повідомлялося, у переході між станціями київського метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» триває поетапний капітальний ремонт ескалаторів.

До слова, 30 вересня на станції метро «Вокзальна» в Києві впала на колії жінка. Потерпілу вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після семихвилинної затримки.