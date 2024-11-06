Головна Київ Новини
search button user button menu button

На станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг: деталі
Людина потрапила на колії на станції метро «Либідська»
фото з відкритих джерел

Рух поїздів синьою гілкою метро змінено

Станції метро синьої гілки «Палац «Україна», «Либідська», «Голосіївська» і «Деміївська» зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Героїв Дніпра» до станції «Олімпійська» та від станції «Теремки» до станції «Васильківська».

Причиною зміни руху стало падіння пасажира потрапила на колії на станції «Либідська». На місце події викликано медиків і правоохоронців.

Київська міська державна адміністрація пообіцяла повідомити про зміни та відновлення руху.

Нагадаємо, на станції київського метрополітену помер чоловік. Подія сталася на станції «Поштова площа». Чоловіку стало погано. Медики намагалися реанімувати його, але безуспішно.

Як повідомлялося, у переході між станціями київського метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» триває поетапний капітальний ремонт ескалаторів.

До слова, 30 вересня на станції метро «Вокзальна» в Києві впала на колії жінка. Потерпілу вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після семихвилинної затримки.

Читайте також:

Теги: Київ метро столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний Суд повернув справу щодо «Квітів України» у першу інстанцію. Що далі?
Забудовник зруйнував знакову будівлю «Квітів України». Що вирішив Верховний суд? Мегаполіс
29 жовтня, 14:45
У Києві лунають вибухи – працює ППО
У Києві лунають вибухи – працює ППО
7 жовтня, 08:40
Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх
У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
8 жовтня, 09:54
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
14 жовтня, 10:39
Ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену
Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку
15 жовтня, 17:09
Онкологиня Ольга Пономарьова розповіла про особливості онкологічних захворювань
Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна
16 жовтня, 09:20
Оля Полякова анонсувала концерт у Києві
Оля Полякова анонсувала концерт у Києві
16 жовтня, 15:35
Безпілотники атакували Київ
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
19 жовтня, 09:20
Працівники метрополітену нагадують пасажирам, що з настанням холодної пори року випадки аварійних зупинок ескалаторів стають частішими через потрапляння особистих речей
Ескалатор між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» закрився на ремонт
28 жовтня, 15:11

Новини

На станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг: деталі
На станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг: деталі
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі
Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)
Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)
Київ позбувається незаконної реклами
Київ позбувається незаконної реклами
Зеленський призначив нового голову Броварської РДА
Зеленський призначив нового голову Броварської РДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
62K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
17K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
12K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua