Київ запроваджує нові перепустки для поїздок містом у комендантську годину

Перепустки нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня

У Києві змінюють формат перепусток, за якими можна пересуватись містом на автівках у комендантську годину. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Перепустки нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня.

Зазначається, що періодичне оновлення перепусток – це вимушений крок, щоб перепустками користувалися лише ті, хто дійсно має на це підстави: працівники сектору безпеки та оборони України, підприємств критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У ній обов’язково потрібно обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

Киянам нагадують, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

Також наголошується, що в разі втрати перепустки необхідно оперативно повідомити про це орган, який її видав. А старі після заміни на нові – повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу.

Микола Поворозник закликав містян відповідально ставитися до вимог воєнного стану, дотримуватись режиму комендантської години, що наразі триває у столиці з 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, проєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.