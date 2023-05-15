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Повітряні сили повідомили про знищення російських безпілотників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили про знищення російських безпілотників
фото ілюстративне

Ворожі дрони були знищенні на північно-східному напрямку

У ніч проти 15 травня українські захисники знищили п'ять дронів російських окупантів – чотири «Шахеди» та «Орлан-10». Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

На північно-східному напрямку близько опівночі бійці знищили чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Повітряні сили повідомили про знищення російських безпілотників фото 1

Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: безпілотник Бахмут ЗСУ війна

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