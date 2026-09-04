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Росіяни атакували цивільні склади на Київщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували цивільні склади на Київщині
Росіяни атакували цивільні склади у Бучанському районі
фото: intertop.ua (ілюстративне)

Внаслідок ворожого удару в Бучанському районі пошкоджено складські приміщення, обійшлося без загиблих і постраждалих

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. На місці влучання працюють усі необхідні екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.

У Київській ОВА закликали мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору. 

Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Вибухова хвиля також пошкодила Будинок консисторії (Хлібню) XVIII століття, який розташований на території Національного заповідника «Софія Київська». У будівлі було пошкоджено вікна, віконні рами та скляні конструкції.

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Теги: росія окупанти Київщина

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