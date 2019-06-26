Вночі у Києві палала шкільна майстерня (фото, відео)



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Пожежа виникла в одноповерховій будівлі Фото: Інформатор

Пожежею була охоплена площа 180 кв. м

У ніч на середу, 26 червня, на вулиці Червоноткацькій, 12 в Києві сталася пожежа: полум'я охопило приміщення шкільної майстерні.

Займання сталося близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами місцевої мешканки, серед ночі вона почула звуки, схожі на вибух. Потім з вікна дівчина побачила полум'я, яке охопило будівлю шкільної майстерні. Очевидиця викликала пожежно-рятувальну службу і поліцію.

Спочатку обвал палаючого даху місцеві жителі прийняли за вибух. Однак правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що ця інформація помилкова.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, о 02:05 пожежа була локалізована, а о 02:21 пожежа на площі 180 кв. м була ліквідована.

На місці події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі та збиток з’ясовуються.

Як повідомлялося, 26 червня вранці на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину: полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.