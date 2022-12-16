Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву
Роботи з відновлення теплопостачання після ракетних обстрілів теж тривають
Жителі Києва вже у найближчі години отримають водопостачання у свої домівки. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.
Кличко запевнив, що ремонтники завершують роботи.
«Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян.
Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті. Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають.
Робимо все, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці», – написав Кличко.
Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.
Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.
Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.
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