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Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву
Система має заповнитись водою за кілька годин
фото ілюстративне

Роботи з відновлення теплопостачання після ракетних обстрілів теж тривають

Жителі Києва вже у найближчі години отримають водопостачання у свої домівки. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.

Кличко запевнив, що ремонтники завершують роботи.

«Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян.

Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті. Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають.

Робимо все, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці», – написав Кличко.

Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву фото 1

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: Віталій Кличко водопостачання

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