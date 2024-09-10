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Зникло 100 тис. працівників: Саудівська Аравія зупинила будівництво міста майбутнього

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зникло 100 тис. працівників: Саудівська Аравія зупинила будівництво міста майбутнього
Проєкт NEOM ще далекий від реалізації
фото із відкритих джерел

Проєкт нового мегаполісу NEOM у пустелі Саудівської Аравії опинився під загрозою через нестачу фінансування і таємниче зникнення тисяч будівельників

Саудівська Аравійська готова витратити трильйон доларів на будівництво мегаполісу майбутнього. Але амбітний план зіштовхнувся із неочікуваною проблемою. Про це пише видання The Sun.

Велика забудова NEOM є ідеєю наслідного принца Мохаммеда бін Салмана. Королівство прагне побудувати найвищі у світі хмарочоси, футуристичні міста та, навіть, фальшивий місяць. «Мегаполіс, який обходиться Королівству в трильйони, обіцяє трансформувати економіку країни, зменшити її залежність від нафти та позиціонувати її як глобальний центр інновацій. NEOM вважали сміливим проєктом майбутнього, але плани можуть зруйнуватися через море суперечок», – пишуть журналісти.

Наслідний принц Королівства прагне залишити по собі величну спадщину, але амбітне будівництво вважають нездійсненним. Проєкт зіткнувся із значними проблемами, зокрема з точки зору фінансування та фактичної реалізації.

Навіть для Саудівської Аравії витрати є величезними, оскільки, наприклад, The Line, за прогнозами, обійдеться Королівству у $2 трильйони.

Наслідний принц Саудівської Аравії може так і не добудувати своє місто майбутнього
Наслідний принц Саудівської Аравії може так і не добудувати своє місто майбутнього

Будучи одним із найдорожчих проєктів розвитку в історії, NEOM представляє собою колосальну фінансову авантюру для Саудівської Аравії. Планувалося, що до 2030 року в місті The Line проживатиме 1,5 млн жителів, але тепер розраховують, що там проживатиме 300 тис. жителів.

Обіцяли, що місто в пустелі наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана Аль Сауда вартістю 1 трильйон доларів стане «цивілізаційною революцією».

Зникнення працівників

Згідно з новими звітами, гігантський проєкт, який розрекламували як виведення економіки Саудівської Аравії від залежності від нафти, може не відбуватися так, як очікувалося. Будівництво загрузло у проблемах.

Так, під час будівництва мегаполісу зникли тисячі робітників-мігрантів. Це питання є частиною більш широкого занепокоєння щодо трудових прав і поводження з трудовими мігрантами в регіоні Перської затоки, особливо в межах масштабних будівельних проєктів, таких як NEOM.

Саудівська Аравія, як і багато інших країн Перської затоки, значною мірою покладається на робочу силу мігрантів у амбітній будівельній діяльності. Вони працюють за системою Кафала – системою спонсорства. Вона передбачає, що працівники прив’язані до своїх роботодавців, які суттєво контролюють їхні пересування, можливість змінити роботу та, навіть, час повернення до рідних країн.

З’явилися повідомлення про те, що близько 100 тис. трудових мігрантів зникли безвісти під час будівництва NEOM. Вважається, що працівники не витримали важкі умови праці, тривалий робочий день і невідповідні умови проживання.

Деякі звіти припускають, що працівники були або депортовані без відповідних документів, або покинуті без підтримки, або, у гіршому випадку, померли через погані умови праці та відсутність належної медичної допомоги.

Правозахисні організації активно заявляли про потенційні зловживання, пов’язані з NEOM та іншими великими проєктами в Саудівській Аравії, закликаючи до більшої прозорості та покращеного захисту прав працівників.

Покарання для незгодних 

Фінансовий тягар для країни ускладнюється труднощами із залученням іноземних інвестицій, оскільки потенційні інвестори побоюються непевних прибутків. Економічні ризики посилюються глобальною невизначеністю та мінливими економічними тенденціями, які можуть підірвати довгострокову стійкість NEOM.

«Якщо проєкт не досягне своїх високих цілей, він ризикує перетворитися на дорогого «білого слона» – футуристичний місто-привид у пустелі», – прогнозують журналісти.

Під блискучим проєктом NEOM ховаються примусові виселення і кровопролиття, які кидають темну тінь на проєкт марнославства Саудівської Аравії. Ідея зазнала жорсткої критики через порушення прав людини, коли племена витісняли з Батьківщини, ув’язнювали чи страчували. Щонайменше 20 тис. членів племені Хувейтат загрожує виселення, але немає інформації про те, де вони житимуть у майбутньому.

Століттями ця корінна громада жила на території, призначеній для будівництва NEOM. Були жорстокі розправи з тими, хто опирався наказу покинути свої домівки. Найтрагічнішим інцидентом було вбивство Абдула Рахіма аль-Ховеїті, видатного лідера племені, який виступав проти примусового виселення.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія збирається перевозити людей по воді на «літаючих електричних човнах» виробництва Candela. Саудівська Аравія вже придбала вісім електричних поромів Candela P-12 шведського виробника

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Теги: будівництво забудова Саудівська Аравія фінансування місто

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