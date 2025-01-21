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Підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині
Нарколабораторія виготовляла близько 10 кг амфетаміну на місяць
фото: kyiv.gp.gov.ua/Київська міська прокуратура

36-річний киянин створив лабораторію з виробництва амфетаміну у нежитловому приміщенні на Київщині

Столичні правоохоронці викрили організатора наркобізнесу та шістьох співучасників. Вони тримали нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, організував наркобізнес 36-річний мешканець Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн щомісячно.

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Нарколабораторія виготовляла близько 10 кг амфетаміну на місяць
фото: kyiv.gp.gov.ua/Київська міська прокуратура

Варто зазначити, що організатор наркобізнесу також є підозрюваним у справі про підготовку вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я

До процесу виготовлення та збуту наркотиків чоловік залучив шістьох знайомих. Він отримував замовлення на «товар» через Telegram-канал та телефоном. Своєю чергою співучасники займалися безпосереднім збутом наркотиків. Покупці розраховувались готівкою та криптовалютою.

В ході досудового розслідування правоохоронці провели 12 обшуків. Загалом вилучили понад 120 г амфетаміну, 140 г альфа-PVP, канабіс, кетамін, лабораторне устаткування.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру. До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

До слова, патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого знайшли автоматичну зброю. 

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Теги: наркотики Київщина вбивство поліція

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