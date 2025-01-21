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Суд арештував підозрюваних у замаху на вбивство заступника міністра охорони здоров'я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд арештував підозрюваних у замаху на вбивство заступника міністра охорони здоров'я
Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Жінка та її спільник перебуватимуть під вартою 60 діб

Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Про це повідомляє Національна поліція України.

За клопотанням слідчих поліції Києва жінка та її спільник на час досудового розслідування 60 діб перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Одна фігуранток справи про підготовки замаху на вбивство
Одна фігуранток справи про підготовки замаху на вбивство
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині. Він зі спільниками тримали нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн щомісячно.

До слова, перший заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах.

Теги: арешт суд Київщина вбивство Міністерство охорони здоров'я

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