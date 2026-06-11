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Пожежа на Деміївській: рятувальники гасили сміття у закинутій будівлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа на Деміївській: рятувальники гасили сміття у закинутій будівлі
У двоповерховій відселеній будівлі на першому поверсі горіло сміття
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає

У Голосіївському районі Києва вранці сталася пожежа у двоповерховій відселеній будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про пожежу на вулиці Деміївській надійшло до рятувальників сьогодні, 11 червня, о 08:33.

Причину виникнення загоряння тепер встановлюватимуть правоохоронні органи
Причину виникнення загоряння тепер встановлюватимуть правоохоронні органи
фото: ДСНС Києва/Facebook

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що займання виникло на першому поверсі будівлі – там загорілося сміття. Уже о 08:52 пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 10 кв. м.

За даними рятувальників, внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає. Причину виникнення загоряння тепер встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці сталася надзвичайна подія в підвалі знаменитого Бесарабського ринку. Через коротке замикання електропроводки підземні приміщення охопило сильне задимлення. Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що відкритого вогню немає, проте через коротке замикання проводів у підвалі утворилася щільна завіса диму. Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос. Також підвал ретельно обстежили за допомогою тепловізорів, щоб виключити можливість прихованого займання в перекриттях.

Теги: пожежа Київ ДСНС

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