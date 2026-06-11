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Відпочинок компанії на Оболоні закінчився ножовим пораненням: затримано 19-річного хлопця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відпочинок компанії на Оболоні закінчився ножовим пораненням: затримано 19-річного хлопця
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави
фото: поліція Києва/Facebook

Підозрюваний у скоєнні злочину попри свій юний вік уже має проблеми із законом

Поліцейські Києва затримали 19-річного молодика, який вдарив ножем 53-річного чоловіка на Оболоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від медиків, які госпіталізували з вулиці Героїв полку Азов чоловіка з проникаючим ножовим пораненням живота. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативники територіального підрозділу.

Як з'ясували слідчі, потерпілий разом із товаришами відпочивав на вулиці біля одного з будинків. Раптом між ним та молодиком із тієї ж компанії спалахнула сварка. Під час конфлікту фігурант дістав ніж, вдарив чоловіка у живіт і втік з місця злочину.

Оперативники Оболонського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Київської області. Під час обшуку в нього вилучили знаряддя злочину – ніж.

Ніж, вилучений у підозрюваного під час обшуку
Ніж, вилучений у підозрюваного під час обшуку
фото: поліція Києва

Як виявилося, затриманий попри свій юний вік уже має проблеми із законом. Наразі стосовно нього до суду вже скеровано обвинувальні акти за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. 

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік вчинив розбійний напад на перехожого. У кабіні ліфта він приставив ніж до грудей чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав його гроші. За даними правоохоронців, нападник зустрів потерпілого біля однієї з багатоповерхівок і звернувся до нього з проханням про допомогу. Після цього фігурант почав переслідувати чоловіка, зайшов за ним до ліфтової кабіни, де відібрав гроші та втік. 

Також у Голосіївському районі столиці завершено розслідування зухвалого розбійного нападу на проспекті Науки. Інцидент стався, коли до 23-річного хлопця на вулиці підійшов незнайомець і попросив цигарку. Не чекаючи відповіді, нападник дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя потерпілому. Після цього зловмисник відтягнув дезорієнтовану жертву за будівлю магазину і, погрожуючи повторним застосуванням спецзасобу, вимагав віддати всі готівку.

Теги: Київ поліція поранення

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