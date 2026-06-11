Відпочинок компанії на Оболоні закінчився ножовим пораненням: затримано 19-річного хлопця
Підозрюваний у скоєнні злочину попри свій юний вік уже має проблеми із законом
Поліцейські Києва затримали 19-річного молодика, який вдарив ножем 53-річного чоловіка на Оболоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення від медиків, які госпіталізували з вулиці Героїв полку Азов чоловіка з проникаючим ножовим пораненням живота. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативники територіального підрозділу.
Як з'ясували слідчі, потерпілий разом із товаришами відпочивав на вулиці біля одного з будинків. Раптом між ним та молодиком із тієї ж компанії спалахнула сварка. Під час конфлікту фігурант дістав ніж, вдарив чоловіка у живіт і втік з місця злочину.
Оперативники Оболонського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Київської області. Під час обшуку в нього вилучили знаряддя злочину – ніж.
Як виявилося, затриманий попри свій юний вік уже має проблеми із законом. Наразі стосовно нього до суду вже скеровано обвинувальні акти за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.
Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік вчинив розбійний напад на перехожого. У кабіні ліфта він приставив ніж до грудей чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав його гроші. За даними правоохоронців, нападник зустрів потерпілого біля однієї з багатоповерхівок і звернувся до нього з проханням про допомогу. Після цього фігурант почав переслідувати чоловіка, зайшов за ним до ліфтової кабіни, де відібрав гроші та втік.
Також у Голосіївському районі столиці завершено розслідування зухвалого розбійного нападу на проспекті Науки. Інцидент стався, коли до 23-річного хлопця на вулиці підійшов незнайомець і попросив цигарку. Не чекаючи відповіді, нападник дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя потерпілому. Після цього зловмисник відтягнув дезорієнтовану жертву за будівлю магазину і, погрожуючи повторним застосуванням спецзасобу, вимагав віддати всі готівку.
Коментарі — 0