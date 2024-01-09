На Сумщині ліквідовано частину ворожої ракети, що впала, але не вибухнула

Після падіння на поле, від удару об поверхню, ракета розвалилася

Співробітники відділу вибухотехнічної служби вирішили підірвати ракету, після чого у ґрунті виникла вирва діаметром 18 метрів

У Сумській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети, яка впала на поле неподалік від одного із сіл у Сумському районі та не вибухнула. Про це повідомляє Національна поліція України.

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До поліції надійшло повідомлення про ворожу ракету, яка впала на поле. Прибувши на місце, поліцейські здалеку, посеред поля, помітили пошкоджений ґрунт та великі уламки металу навкруг. Оглянувши їх, спеціалісти визначили, що це залишки російської крилатої ракети Х-32, класу «повітря – поверхня», які росіяни продовжують застосовувати для нанесення ударів по Україні.

На Сумщині знешкоджено бойову частину російської ракети Х-32 фото: Національна поліція України

Після падіння на поле, від удару об поверхню, ракета розвалилася, паливо з неї вигоріло, проте бойова частина не вибухнула, а увійшла в землю. Аби дістати її, саперам довелося залучати спеціальну техніку.

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У зв’язку з тим, що наземний підрив такого потужного вибухонебезпечного предмета призведе до розльоту уламків на сотні метрів, співробітники відділу вибухотехнічної служби вирішили підривати її, вивізши у безпечніше місце та заглибивши у ґрунт.

Для цього механізованим способом вирили глибоку траншею, помістили у неї бойову частину ракети та знищили за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електропідривну.

Співробітники відділу вибухотехнічної служби вирішили підірвати ракету, вивізши у безпечніше місце та заглибивши у ґрунт фото: Національна поліція України

Після потужного вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 18 метрів і глибиною близько 7 метрів, а уламки та ґрунт розлетілися навсібіч на відстань понад пів кілометра.

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Як повідомлялося, у російських ракетах Х-59 виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва.

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