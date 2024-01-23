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СБУ викрила нову російську ІПСО, яка поширюється через email-розсилку

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ викрила нову російську ІПСО, яка поширюється через email-розсилку
У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду
фото: СБУ

Раніше в СБУ попереджали про фішингову розсилку електронних листів зі шкідливими файлами, яка здійснюється нібито від імені служби

Служба безпеки попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

Зазначається, що розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Вона має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

За словами представників Служби безпеки, у листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

СБУ викрила нову російську ІПСО, яка поширюється через email-розсилку фото 1
Facebook / Служба безпеки України

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

Служба безпеки України нагадує, що за передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.

Нагадаємо, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.

Стало відомо, що прокуратура оголосила підозру російській блогерці.

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Теги: прокуратура Facebook державна зрада ворог зрада

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