Пляжний сезон у Києві. Де купатися безпечно (список)

На чотирьох київських пляжах купатися тимчасово не рекомендують через якість води

Фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинг стану води на пляжах і в зонах рекреації міста. На чотирьох київських пляжах рекомендують тимчасово не купатися через перевищення окремих санітарно-хімічних показників у воді. Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком».

Зазначається, що на чотирьох київських пляжах рекомендують тимчасово не купатися через перевищення окремих санітарно-хімічних показників у воді.

Вимогам безпеки наразі не відповідає вода на таких об'єктах:

Чорторий» на Дніпрі;

«Троєщина» на Десенці;

ставок «Гаращиха» у Пущі-Водиці;

озеро Вербне.

Водночас показники якості води відповідають усім гігієнічним нормам на пляжах «Центральний», «Передмісна слобідка», «Молодіжний», «Золотий», «Венеція», «Дитячий», «Веселка» та «Галерний». Також безпечними для купання є озера Тельбін і Райдужне та затока «Наталка» на Оболонському острові.

Моніторинг стану води на пляжах і в зонах рекреації міста Києва інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

У профільному центрі закликають містян стежити за актуальними результатами моніторингу під час вибору місця для відпочинку біля водойм.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, вибухи, розливи нафти та інші наслідки війни, екологічний стан Чорного моря за роки повномасштабного вторгнення парадоксально покращився. Уже в перший рік повномасштабної війни екологічні показники Чорного моря почали відновлюватися.