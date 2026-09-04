Відома кондитерська у Києві закрилася через спалах сальмонельозу

Схожі симптоми з'явилися у 27 працівників Namelaka, сальмонелу лабораторно підтвердили у двох із них

Кондитерська Namelaka на вулиці Великій Васильківській у Києві тимчасово припинила роботу після виявлення сальмонели у двох працівників. Також закладу стало відомо про трьох гостей із симптомами кишкової інфекції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку закладу в Instagram.

Перший випадок захворювання серед працівників зафіксували 29 серпня. Протягом наступних днів про погане самопочуття повідомили ще четверо членів команди. У чотирьох із них, крім інших симптомів, був кашель, тому спочатку клінічна картина була схожою на вірусне захворювання.

1 вересня представники кондитерської звернулися до Печерської санітарно-епідеміологічної служби. Лабораторія розпочала дослідження працівників, поверхонь у закладі та зразків продукції.

Станом на вечір 2 вересня кількість працівників зі схожими симптомами зросла до 27. До цього моменту, як стверджують у Namelaka, звернень від гостей щодо поганого самопочуття не надходило.

Після цього заклад на Великій Васильківській повністю припинив роботу. У ніч на 2 вересня спеціалізована служба продезінфікувала виробництво, технологічні зони та зал. Наступного ранку в приміщенні провели професійний клінінг, усю продукцію утилізували, доступ до кондитерської обмежили, а працівників відправили на карантин.

Увечері 3 вересня заклад отримав результати аналізів перших десяти членів команди. У двох із них лабораторно підтвердили сальмонелу. Водночас аналіз води не виявив проблем. Результатів решти досліджень у Namelaka ще очікують, тому наразі джерело зараження не встановлено.

4 вересня представники кондитерської повідомили, що їм стало відомо про трьох гостей із симптомами кишкової інфекції. Одній із постраждалих заклад оплачує лікування, з іншими намагається зв'язатися.

Друга кондитерська Namelaka, розташована на Подолі, продовжує працювати. За даними закладу, випадків захворювання серед її працівників не зафіксовано, однак там також провели додаткові перевірки продукції, виробництва та персоналу.

Нагадаємо, у липні 2025 року у Львові сталося масове отруєння відвідувачів ресторану «Китайський привіт». Згодом медики підтвердили сальмонельоз у 45 людей, які відвідували заклад. Усі вони їли один і той самий десерт – сінгапурський чизкейк.

Після інциденту ресторан тимчасово припинив роботу, а перед повторним відкриттям у закладі запровадили систему харчової безпеки ISO 22000.