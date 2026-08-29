Дворічна дитина померла після падіння російського дрона у Києві

Дитина постраждала на Оболоні, ще п’ятеро людей зазнали поранень у столиці сьогодні вранці

У Києві померла дворічна дівчинка, яка була поранена внаслідок падіння ворожого безпілотника на Оболоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами міського голови, внаслідок ранкової атаки у Києві постраждали п’ятеро людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Ще одну постраждалу – 18-річну дівчину – госпіталізували.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Оболонському районі було пошкоджено скління закладу громадського харчування та оздоблення громадського парку. Дворічна дитина, яка зазнала поранень, померла в лікарні. Ще двох постраждалих передали медикам.

Наслідки удару по Оболонському районі Києва фото: ДСНС

Пошкоджено оздоблення громадського парку фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 29 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки падіння та влучання БпЛА зафіксовано одразу в кількох районах столиці.

Нагадаємо, вранці 29 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки атаки було зафіксовано одразу в кількох районах столиці.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі житлового будинку. Загоряння ліквідували. Також у районі було пошкоджено приватний будинок. У Голосіївському районі через падіння безпілотника спалахнула покрівля двоповерхової складської будівлі. На місці працювали екстрені служби.

У Подільському районі БпЛА впали на територію нежитлової забудови. Згодом міська влада повідомила про ще одне влучання безпілотника в нежитлову забудову району. На Оболоні ворожий БпЛА впав на відкритій території. Внаслідок цього було пошкоджено розташоване поруч приміщення кафе.

Внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – четверо дітей. Сімох постраждалих госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей