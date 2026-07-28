Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес

Підприємці планують облаштувати у будинку магазин або кав'ярню, однак точного профілю закладу не називають

Будівництво стало несподіванкою для людей, адже з ними власники приміщення нічого не узгоджували

У Києві на вулиці Ігоря Шамо, 13 виник конфлікт між мешканцями житлового будинку та підприємцями, які розпочали підготовчі роботи для відкриття комерційного закладу на першому поверсі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки Ольгт Шевельової.

За словами киянки, будівництво стало несподіванкою для людей, адже з ними нічого не узгоджували. Особливу тривогу мешканців, серед яких є ветерани війни, викликає ймовірна поява генераторів під їхніми вікнами.

Шевельова зазначила, що роботи на першому поверсі розпочалися без будь-якого попереднього діалогу з людьми, які мешкають у будинку. Підприємці планують облаштувати там магазин або кав'ярню, однак точного профілю закладу не називають.

Киянка наголошує, що відповідно до Закону України № 416-VIII, будь-які зміни, реконструкції чи використання прибудинкової території мають відбуватися виключно за згодою власників квартир.

Окремо Шевельова звернула увагу на проблему шумних джерел електроживлення під час відключень світла. Вона пояснила, що для людей із мінно-вибуховими травмами та контузіями тривалий монотонний гуркіт генераторів чи бензопил викликає важкі фізіологічні реакції – сильний біль у голові, втрату концентрації та біль у вухах.

«Для мене вже багато років, з часів АТО, як і для багатьох ветеранів (а в цьому будинку мешкають ветерани), наявність генератора під вікном була б не просто незручністю, а жахливим щоденним катуванням. Коли йдеться про відкриття нового бізнесу в житловому будинку, як мінімум має бути продумане енергопостачання без завдання шкоди людям. І починатися все має з зустрічі з мешканцями та отримання їхньої згоди», – наголошує Ольга Шевельова.

Допис Ольги Шевельової скриншот

Ситуація викликала гостру дискусію в мережі, де думки містян розділилися.

Зокрема, Дмитро Давиденко висловився на захист підприємців, зауваживши, що проблему шуму можна розв'язати технологічно, а сторонам варто шукати компроміс: «Питання генератора вирішується шляхом встановлення інвертору та АКБ... Якби ви мали змогу/грошовий старт розпочати бізнес і, наприклад, сусід зверху/праворуч і ліворуч був не проти?! Як би ви опікувались зеленою зоною... Треба домовлятися і йти на компроміси всім!».

Ірина Ковальчук, навпаки, підкреслює реальні складнощі від сусідства з бізнесом: «Як людина, яка живе в будинку, де банки, аналізи та купа іншої комерції – дійсно, гул генератора влітку – те ще випробування... Плюс випаровування бензину. На Бучми люди через суди відстоюють такі приміщення, тому що законно вивести їх з житлового фонду неможливо – повинна бути згода мешканців будинку, мінімум».

Олена Сугак нагадує про обов'язковість юридичних процедур: «Пам'ятаю, як у 2002 році робили прибудову... Перше, що було обов'язковим – письмове узгодження сусідів зверху та по боках! Потім ЖЕК, комунальні служби, архітектурний відділ. Цікаво, як тут виходить, що ніхто не знав».

Ольга Корогодова звернула увагу на естетичний бік справи, зазначивши, що поява «неестетичної зварної конструкції» неприємно здивувала, а сама Русанівська забудова через самовільні роботи «інколи нагадує Шанхай».

Наразі мешканці будинку наполягають на зупиненні неузгоджених робіт та закликають підприємців діяти виключно в межах закону й враховувати потреби людей, які мешкають поруч.

У коментарях дописувачі дивуються, що реконструкція розпочинається без погодження з жителями будинку скриншот

Коментарі під дописом Шевельової скриншот

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Дмитро Давиденко радить усім «домовлятися» скриншот

Нагадаємо, на вулиці Північній, 10 в Оболонському районі Києва спалахнув новий виток конфлікту довкола будівництва храму Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 23 липня на ділянці поруч із дитячим садком та поліклінікою поновилися підготовчі роботи й почалося зведення нового паркану. Це викликало обурення місцевих мешканців, однак за підсумками зустрічі з владою сторони дійшли компромісу: роботи заморозять до проведення офіційних громадських обговорень. У 2025 році архітектурне бюро Aranchii презентувало візуалізацію церкви Святої Трійці: за формою це має бути хрестоподібний храм з однією великою банею, що відповідає українській традиції зведення дерев'яних церков. Водночас дизайн споруди буде сучасним та навіть футуристичним, з мінімальною геометрією поверхні, та плавними лініями. В будівлі будуть прозорі та напівпрозорі фасади, а також прозорий хрест, який перетинатиме центральний купол. Усе це зробить споруду світлою вдень завдяки природному освітленню. А вночі вона випромінюватиме світло сама.