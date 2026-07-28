Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес
Підприємці планують облаштувати у будинку магазин або кав'ярню, однак точного профілю закладу не називають
фото: Ольга Шевельова/Facebook

Будівництво стало несподіванкою для людей, адже з ними власники приміщення нічого не узгоджували

У Києві на вулиці Ігоря Шамо, 13 виник конфлікт між мешканцями житлового будинку та підприємцями, які розпочали підготовчі роботи для відкриття комерційного закладу на першому поверсі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки Ольгт Шевельової.

За словами киянки, будівництво стало несподіванкою для людей, адже з ними нічого не узгоджували. Особливу тривогу мешканців, серед яких є ветерани війни, викликає ймовірна поява генераторів під їхніми вікнами.

Шевельова зазначила, що роботи на першому поверсі розпочалися без будь-якого попереднього діалогу з людьми, які мешкають у будинку. Підприємці планують облаштувати там магазин або кав'ярню, однак точного профілю закладу не називають. 

Киянка наголошує, що відповідно до Закону України № 416-VIII, будь-які зміни, реконструкції чи використання прибудинкової території мають відбуватися виключно за згодою власників квартир.

Окремо Шевельова звернула увагу на проблему шумних джерел електроживлення під час відключень світла. Вона пояснила, що для людей із мінно-вибуховими травмами та контузіями тривалий монотонний гуркіт генераторів чи бензопил викликає важкі фізіологічні реакції – сильний біль у голові, втрату концентрації та біль у вухах.

«Для мене вже багато років, з часів АТО, як і для багатьох ветеранів (а в цьому будинку мешкають ветерани), наявність генератора під вікном була б не просто незручністю, а жахливим щоденним катуванням. Коли йдеться про відкриття нового бізнесу в житловому будинку, як мінімум має бути продумане енергопостачання без завдання шкоди людям. І починатися все має з зустрічі з мешканцями та отримання їхньої згоди», – наголошує Ольга Шевельова.

Допис Ольги Шевельової
Допис Ольги Шевельової
скриншот

Ситуація викликала гостру дискусію в мережі, де думки містян розділилися.

Зокрема, Дмитро Давиденко висловився на захист підприємців, зауваживши, що проблему шуму можна розв'язати технологічно, а сторонам варто шукати компроміс: «Питання генератора вирішується шляхом встановлення інвертору та АКБ... Якби ви мали змогу/грошовий старт розпочати бізнес і, наприклад, сусід зверху/праворуч і ліворуч був не проти?! Як би ви опікувались зеленою зоною... Треба домовлятися і йти на компроміси всім!».

Ірина Ковальчук, навпаки, підкреслює реальні складнощі від сусідства з бізнесом: «Як людина, яка живе в будинку, де банки, аналізи та купа іншої комерції – дійсно, гул генератора влітку – те ще випробування... Плюс випаровування бензину. На Бучми люди через суди відстоюють такі приміщення, тому що законно вивести їх з житлового фонду неможливо – повинна бути згода мешканців будинку, мінімум».

Олена Сугак нагадує про обов'язковість юридичних процедур: «Пам'ятаю, як у 2002 році робили прибудову... Перше, що було обов'язковим – письмове узгодження сусідів зверху та по боках! Потім ЖЕК, комунальні служби, архітектурний відділ. Цікаво, як тут виходить, що ніхто не знав».

Ольга Корогодова звернула увагу на естетичний бік справи, зазначивши, що поява «неестетичної зварної конструкції» неприємно здивувала, а сама Русанівська забудова через самовільні роботи «інколи нагадує Шанхай».

Наразі мешканці будинку наполягають на зупиненні неузгоджених робіт та закликають підприємців діяти виключно в межах закону й враховувати потреби людей, які мешкають поруч.

У коментарях дописувачі дивуються, що реконструкція розпочинається без погодження з жителями будинку
У коментарях дописувачі дивуються, що реконструкція розпочинається без погодження з жителями будинку
скриншот
Коментарі під дописом Шевельової
Коментарі під дописом Шевельової
скриншот
Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес фото 1
скриншот
Дмитро Давиденко радить усім «домовлятися»
Дмитро Давиденко радить усім «домовлятися»
скриншот

Нагадаємо, на вулиці Північній, 10 в Оболонському районі Києва спалахнув новий виток конфлікту довкола будівництва храму Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 23 липня на ділянці поруч із дитячим садком та поліклінікою поновилися підготовчі роботи й почалося зведення нового паркану. Це викликало обурення місцевих мешканців, однак за підсумками зустрічі з владою сторони дійшли компромісу: роботи заморозять до проведення офіційних громадських обговорень. У 2025 році архітектурне бюро Aranchii презентувало візуалізацію церкви Святої Трійці: за формою це має бути хрестоподібний храм з однією великою банею, що відповідає українській традиції зведення дерев'яних церков. Водночас дизайн споруди буде сучасним та навіть футуристичним, з мінімальною геометрією поверхні, та плавними лініями. В будівлі будуть прозорі та напівпрозорі фасади, а також прозорий хрест, який перетинатиме центральний купол. Усе це зробить споруду світлою вдень завдяки природному освітленню. А вночі вона випромінюватиме світло сама.

Читайте також:

Теги: Київ забудова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У київському театрі «Золоті ворота» відбулася прем'єра вистави «Тигролови»
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
28 червня, 21:21
Людмила Голота розповіла, чи вдається їй продавати свої картини
«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії
6 липня, 12:20
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який залишив свого собаку зачиненим на балконі у спекотний день
Собака загинув від спеки на балконі: яке покарання отримає киянин
9 липня, 18:52
Анатолій Хостікоєв пояснив, як багаторічна відсутність Андрія Жолдака вплинула на український театр
Повернення легендарного Андрія Жолдака в Україну завершилося провалом. Актор Хостікоєв пояснив причину
13 липня, 17:57
Вантажівкам заборонено пересуватися містом, якщо стовпчики термометрів підіймаються до +28°C і вище
У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку
2 липня, 13:13
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
6 липня, 09:55
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
6 липня, 14:59
У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ
Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
19 липня, 10:33
У Бучі Лаура Лумер вшанувала пам’ять загиблих від рук російських окупантів
Буча, Лавра та Лук’янівка: як блогерка Лора Лумер за один візит змінила думку про Україну
23 липня, 16:21

Новини

ДСНС назвала головну причину пожеж у Чорнобильській зоні
ДСНС назвала головну причину пожеж у Чорнобильській зоні
Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес
Скандал на Русанівці: мешканці будинку виступили проти реконструкції першого поверху під бізнес
Росія вбила київського викладача Олександра Гордієнка. Прощання відбудеться 28 липня
Росія вбила київського викладача Олександра Гордієнка. Прощання відбудеться 28 липня
Сезон консервації у розпалі: скільки коштують огірки на столичному ринку
Сезон консервації у розпалі: скільки коштують огірки на столичному ринку
Готували нові диверсії та підпали авто ЗСУ: на Київщині суд покарав двох агентів РФ
Готували нові диверсії та підпали авто ЗСУ: на Київщині суд покарав двох агентів РФ
Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію ДТЕК на Київщині
Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію ДТЕК на Київщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua