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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу
На вході до території з альтанкою красується надпис: «Вхід лише для власників»
фото: Вікторія Українець/Facebook

Дискусія в мережі про те, де закінчується корисна сусідська ініціатива й починається порушення закону, налічує понад 1,6 коментарів

У мережі спалахнула палка суперечка через затишний куточок у одному зі столичних дворів. Мешканці за власні гроші звели альтанку та висадили квіти, але обнесли майданчик металевим парканом із замком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки Вікторії Українець. 

Киянка опублікувала у Facebook фотографію новенької альтанки з лавками, довкола якої висаджено квіти. Утім, скористатися доглянутою відпочинковою зоною можуть не всі: ділянку обнесли металевою сіткою, поставили хвіртку та повісили табличку з написом «Вхід лише для власників».

Як зазначила авторка допису, творці альтанки пояснюють це просто: самі вкладали власні кошти та працю, тому й вирішили обмежити доступ для сторонніх. Жінка поцікавилася у користувачів, чи це справедливо, чи такі місця мають бути відкритими для всіх.

Альтанка під однією з багатоповерхівок у столиці. Вхід «лише для своїх»
Альтанка під однією з багатоповерхівок у столиці. Вхід «лише для своїх»
фото: Вікторія Українець/Facebook

Допис зібрав понад півтори тисячі коментарів, а думки користувачів Facebook кардинально розділилися:

  • Більшість підтримала ініціаторів, зазначивши, що без замка зону відпочинку швидко спаплюжать. «Коли біля будинку стоїть занедбана територія і бур'ян по пояс – то всім байдуже. А тільки-но хтось за власні кошти облагородить ділянку, одразу з'являються претензії», – обурюються у коментарях. Інші дописувачі додають, що вкладені гроші й праця дають людям право захистити свій комфорт від вандалів і нічного шуму.
  • Інші наголосили на юридичному боці питання. На думку опонентів, прибудинкова територія є спільною, тому самовільно обносити її парканом – це незаконно. «Земля чия? Газон, яким дихали всі, був спільним, потім хтось його забудував і перекрив прохід. Це самозахоплення території, незалежно від того, скільки грошей туди вклали», – зазначають дописувачі.
Допис про альтанку зібрав понад 1,6 тис. коментарів
Допис про альтанку зібрав понад 1,6 тис. коментарів
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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу фото 1
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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу фото 2
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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу фото 3
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«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу фото 4
скриншот

Дискусія в мережі про те, де закінчується корисна сусідська ініціатива й починається порушення закону, досі триває.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Ігоря Шамо, 13 виник конфлікт між мешканцями житлового будинку та підприємцями, які розпочали підготовчі роботи для відкриття комерційного закладу на першому поверсі. Особливу тривогу мешканців, серед яких є ветерани війни, викликає ймовірна поява генераторів під їхніми вікнами. ЖЕД № 410 склав припис щодо проведення робіт на вулиці Шамо, 10. Під час обстеження прибудинкової території комунальники виявили ремонтні роботи, які призводять до порушення елементів благоустрою – зокрема, пошкодження газону та зеленої зони.

Теги: благоустрій кияни столиця Київ

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