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У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео)
ЖК RiverStone («РіверСтоун») – житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Дарницькому районі Києва
фото: Валерія Попова/Facebook

Кияни припускають, що проблема з водоймою полягає у відсутності природної циркуляції води через спорудження берегоукріплень

У Дарницькому районі Києва, на Дніпровській набережній біля житлового комплексу RiverStone, утворилася ділянка зі стоячою водою, яка масово цвіте, має неприємний запах та накопичує сміття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи й відео місцевих жителів у соцмережах.

Найбільше скупчення бруду та зелені фіксується біля ресторану Vila Rivera. На опублікованих кадрах видно, що вода набула яскраво-зеленого кольору.

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У коментарях під дописом кияни нарікають на різкий сморід і припускають, що проблема полягає у відсутності природної циркуляції води через спорудження берегоукріплень.

«Не зливайте туди стічні води», – закликають дописувачі в соцмережах. Інші мешканці додають: «Стояча вода, відсутність природної циркуляції. Красива картинка затоки, але ніхто не робив досліджень. Дуже дивно, як такий проєкт берегоукріплення взагалі пройшов експертизу».

Також користувачі вказують, що екологічний стан у затоці можна було б коригувати за допомогою спеціальних біопрепаратів, проте наразі заходів із очищення акваторії не помітно.

Коментарі під дописом про якість води біля ЖК RiverStone у Києві
Коментарі під дописом про якість води біля ЖК RiverStone у Києві
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У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео) фото 1
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У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео) фото 2
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Зазначимо, що цвітіння води у спекотну пору року є типовим явищем для Дніпра через розмноження синьо-зелених водоростей, однак відсутність течії, можливі скиди та накопичення побутового сміття поблизу закладу громадського харчування значно погіршують ситуацію. 

ЖК RiverStone («РіверСтоун») – житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Дарницькому районі Києва за адресою Дніпровська набережна, 14. Комплекс зведений компанією UDP і складається з дев’яти 23-поверхових будинків, збудованих у період з 2012 по 2019 рік. ЖК розташований безпосередньо на березі Дніпра поблизу станцій метро «Осокорки» та «Славутич» і має закриту прибудинкову територію із власною набережною та парковою зоною.

Нагадаємо, у серпні минулого року комунальні служби демонтували паркан, який перекривав доступ до набережної Дніпра біля житлового комплексу River Stone. У розмові з кореспондентом «Главкома» жителі ЖК River Stone заявили, що не мають нічого проти вільного доступу до набережної для усіх жителів столиці. Однак вони висловили занепокоєння щодо підтримки правопорядку, чистоти та збереження паркової зони. Попри те, що демонтаж огорожі на набережній сприймається як перемога киян у боротьбі за вільний доступ до водойми, юрист Руслан Сокол пояснив «Главкому», що ситуація складніша. За його словами, деякі ЗМІ некоректно трактують рішення Верховного Суду. Юрист наголошує, що суд не ухвалював рішення про демонтаж паркану. Рішення стосувалося скасування права власності забудовника на гідротехнічну споруду. Суд визнав, що така споруда є приналежною до водного об'єкта, а речові права на приналежні речі не підлягають реєстрації.

До слова, столичні рятувальники працюють над ліквідацією забруднення озера Кирилівського. Через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня туди потрапило пальне, спричинивши загибель тварин та комах. Із поверхні водойми вже відкачали 25 кубометрів пально-мастильних матеріалів. Попри це, в районі озера досі відчувається їхній стійкий запах. Забруднення також негативно впливає на екосистему. Фахівці ДСНС зафіксували загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

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Теги: екологія Київ водойма

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