Росіяни під час нічної атаки пошкодили будівлю Кабміну

У штаб-квартирі Уряду вибило вікна

Під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна. Як інформує «Главком», про деталі нічного терору розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих серед працівників та людей, які перебували поблизу урядового кварталу.

Свириденко наголосила, що наслідки атаки по інших регіонах України виявилися значно трагічнішими. Через російські удари по цивільній інфраструктурі загинули щонайменше четверо людей, ще понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».