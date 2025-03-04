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Квартира Януковича на Оболоні: який вигляд має житло і хто у ньому проживає

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Квартира Януковича на Оболоні: який вигляд має житло і хто у ньому проживає
Будинок, в якому розташована квартира президента-втікача Віктора Януковича
фото: скриншот відео

Із плюсів квартири – висока стеля та невисокий поверх. Із мінусів – тут і досі прописаний Янукович

У клубному житловому комплексі на Оболонській набережній у місті Києві розташована розкішна квартира-пентхаус з власною терасою, яка належала президенту-втікачу Віктору Януковичу. Стало відомо, що її вже тривалий час винаймає родина, яка платить 67 тисяч гривень орендної плати, разом із комунальними платежами ця квартира стає в 75 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет ТСН

Як повідомляється, квартира розташована у клубному житловому комплексі, поряд – річка Дніпро, парк «Наталка», гольф- та яхт-клуби. Пентхаус п'ятиповерхового будинку з власною терасою та виходом на дах.

Нещодавно на сайтах столичної нерухомості з’явилось оголошення, що цю квартиру нібито виставили в оренду. Квартира з високою стелею площею 240 кв. м. розташована поряд з парком, також у пішій доступності салони краси, супермаркет та дитячий садок. 10 хвилин до метро. Із плюсів – невисокий поверх, двобічна. Із мінусів – тут і досі прописаний Янукович. Однак це оголошення виявилося фейком. 

Директор компанії, яка управляє квартирою, проводить екскурсію помешканням
Директор компанії, яка управляє квартирою, проводить екскурсію помешканням
скриншот відео

Екскурсію квартирою Януковича провів директор приватної компанії, що за дорученням держави управляє цією квартирою. Володимир розповідає, що ця квартира була виключно, як актив і  слугувала лише для прописки Януковича, тому помешкання дісталося компанії в управління порожнім, без меблів.

Дерев'яні двері у квартирі мають багате оздоблення
Дерев'яні двері у квартирі мають багате оздоблення
скриншот відео

Меблі, які зараз є у квартирі – власність орендарів. Площа квартири – 240 квадратних метрів. Вона вміщує п’ять окремих спалень і три санвузли, скрізь дорогий ремонт. Щоправда, за словами Володимира, власник-утікач залишив багато недоробок і дивних інженерних рішень.

«Бачите вмивальник який смішний, навіть руки нормально помити не можна. Робилося явно так, або з Януковича просто збили гроші», – каже Володимир. 

Ванна кімната у квартирі Януковича
Ванна кімната у квартирі Януковича
скриншот відео

Журналісти порівняли сьогоднішній вигляд помешкання з архівними відео з цієї квартири і помітили деякі зміни в одному із санвузлів. Зазначають, що п’ять років тому тут був розкішний комплект: біде, раковина та унітаз із колекції «Вестмінстер», ціна за три одиниці – становить близько $5 тис.

Вартість компакту, який можна було помітити на давніших відео з квартири
Вартість компакту, який можна було помітити на давніших відео з квартири
скриншот відео

Але зараз, зазначається у сюжеті, замість однієї з одиниць цього ансамблю помпезної класики журналісти помітили компакт із бюджетної серії вартістю не більше  100 доларів.  

Після Януковича ремонт у квартирі тривав п'ять років
Після Януковича ремонт у квартирі тривав п'ять років
скриншот відео

Єдина кімната, де після Януковича лишилися меблі – це кухня. Володимир каже, що ці меблі і сто тисяч гривень боргу за комуналку – єдине, що залишилося від Віктора Федоровича. Біля холодильної шафи відклеїлися шпалери. З іншого боку цієї стіни обсипається декоративна штукатурка.

Простора кухня зі столовою зоною виконана у світлих відтінках
Простора кухня зі столовою зоною виконана у світлих відтінках
скриншот відео
Кухня у квартирі Януковича – єдине, що залишилося
Кухня у квартирі Януковича – єдине, що залишилося
скриншот відео

За словами директора компанії-управителя за цією квартирою ніхто не доглядав упродовж п'яти років з моменту втечі Януковича. Її періодично навідували правоохоронці з обшуками та іншими процесуальними діями. В АРМА її передали лише в 2019 році. Володимир каже, агентство знайшло управителів, які першими в квартиру запустили попа з кадилом.

Священник, який одним з перших зайшов до квартири президента-втікача
Священник, який одним з перших зайшов до квартири президента-втікача
скриншот відео
Такими були деякі з кімнат у помешканні, коли туди зайшов управитель
Такими були деякі з кімнат у помешканні, коли туди зайшов управитель
скриншот відео

Уже тоді з’ясувалося, що перш ніж почати заробляти – управителям потрібно буде дещо і відремонтувати. Упродовж п'яти років помешкання не лише ремонтували, а й здавали в оренду. І весь цей час тут мешкає родина, яка найближчим часом з’їжджати не збирається. Тож, як виявилося, оголошення про оренду виявилися фейком.

«Квартира здається в оренду за 67 тисяч гривень. Це приблизно півтори тисячі доларів», – каже Володимир і додає, що разом із комунальними платежами ця квартира стає в 75 тисяч гривень на місяць.

Журналісти розповіли, що у цьому ж будинку, але на другому поверсі, розташована і квартира коханки Януковича Любові Полежай. За кількістю розірваних пломб на дверях можна дізнатися скільки разів тут проводили обшуки – останніми сюди навідувалися представники Державного бюро розслідувань. Що і чому шукали, в бюро не кажуть.

Вхідні двері квартири, яка належала Людмилі Полежай
Вхідні двері квартири, яка належала Людмилі Полежай
скриншот відео

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) журналістам розповіли, що ця квартира все ще належить колишньому президенту. Продати її неможливо, адже вона заарештована і фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Крім того, від травня минулого року гроші в держбюджет почали надходити і від Межигір’я. Згідно з договором управління, 100% прибутку від продажу квитків та отриманих прибутків буде йти в бюджет. Починаючи від травня 2024 року, ця сума становить 600 тис. грн.

Як йдеться у сюжеті, майно, що належало родині Януковича, розпродане або переоформлене на наближених людей іще в 2014-2016 роках. Так, будинок Олександра Януковича в Оболонських Липках продано у 2015 році Артуру Ростом’яну, наближеному до родини президента-втікача. Зараз котедж здають в оренду американській аудиторській компанії. Квартири, будинки і бізнес коханки Януковича-старшого Любові Полежай – уже під час широкомасштабного вторгнення переоформили на дружину колишнього охоронця Януковича, але в грудні все це майно також було заарештовано. 

Нагадаємо, за матеріалами розслідувань ДБР, суди винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Водночас розглядається ще майже 150 справ. Також ДБР повідомило про підозру 309 особам, з яких 100 – у 2024 році. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб. Крім того, на підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно Януковича, зокрема: 31 млн грн; $85 тис.; 537 історико-культурних цінностей на суму близько €19 млн; дві земельні ділянки та вісім будівель. Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.

До слова, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексголови охорони президента-втікача Віктора Януковича В’ячеслава Заневського про застосування санкції. Про це повідомляє Мін'юст. У дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 100 % статутного капіталу ТОВ «Амстел-Скі», п'ять об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, дві квартири, чотири паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 тис. грн.

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Теги: Віктор Янукович санкції гроші Межигір’я житло будинок квартира майно

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