Головна Київ Новини
search button user button menu button

Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
На запит рідних загиблого пошуки триватимуть
фото: ДСНС Києва/Facebook

Пошукові роботи значно ускладнюють замуленість дна водойми та нульова видимість у воді

В Оболонському районі столиці тривають пошуки 23-річного чоловіка, який потонув в озері Редькине (Міністерка). Трагедія сталася ввечері 20 червня. Про це повідомляє Главком із посиланням на ДСНС Києва.

Водолази спеціального підрозділу ДСНС четверту добу поспіль обстежують дно водойми. Пошукові роботи значно ускладнюють сильна замуленість дна озера та нульова видимість у воді.

Пошукові роботи значно ускладнюють замуленість дна водойми та нульова видимість у воді.

Рятувальники вже перевірили понад 3 000 кв. м ділянки
Рятувальники вже перевірили понад 3 000 кв. м ділянки
фото: ДСНС Києва

Наразі рятувальники обстежили вже понад 3 тис. кв. м ділянки озера, де стався нещасний випадок, але тіло чоловіка поки не знайдено.

На запит рідних загиблого пошукова операція триватиме
На запит рідних загиблого пошукова операція триватиме
фото: ДСНС Києва

На запит рідних загиблого пошуки триватимуть.

Нагадаємо, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. Зокрема, наприкінці травня на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави.  

12 червня у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.

Рятувальники вкотре закликають киян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм та не нехтувати заборонами на купання у невстановлених місцях.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження зафіксовано в усіх районах міста
Масована атака на Київ: один загиблий, 21 постраждалий
24 травня, 06:24
Ігор Кондратюк розповів, яку участь він бере у зніманнях «Караоке на Майдані»
Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ
25 травня, 11:14
За нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
27 травня, 09:32
Відбій оголосили о 18:21
У Києві та низці регіонів лунала комбінована повітряна тривога
30 травня, 18:52
Причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронці
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
3 червня, 14:33
11 червня на заході та південному сході України очікуються дощі з грозами
Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
11 червня, 05:59
Ворог цієї ночі бив по Києво-Печерській Лаврі
Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 08:58
Новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс
Міністр оборони Латвії прибув до Києва
12 червня, 14:08
Рятувальники ліквідували загоряння
Удар по Запоріжжю: травмовано 10 людей, серед них – поліцейський (фото)
19 червня, 20:16

Новини

Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти
Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти
Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни
Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
Смертельний напад собак у Борисполі: суд обрав запобіжний захід власниці тварин
Смертельний напад собак у Борисполі: суд обрав запобіжний захід власниці тварин

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua