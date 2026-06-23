Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине

Пошукові роботи значно ускладнюють замуленість дна водойми та нульова видимість у воді

В Оболонському районі столиці тривають пошуки 23-річного чоловіка, який потонув в озері Редькине (Міністерка). Трагедія сталася ввечері 20 червня. Про це повідомляє Главком із посиланням на ДСНС Києва.

Водолази спеціального підрозділу ДСНС четверту добу поспіль обстежують дно водойми. Пошукові роботи значно ускладнюють сильна замуленість дна озера та нульова видимість у воді.

Пошукові роботи значно ускладнюють замуленість дна водойми та нульова видимість у воді.

Рятувальники вже перевірили понад 3 000 кв. м ділянки фото: ДСНС Києва

Наразі рятувальники обстежили вже понад 3 тис. кв. м ділянки озера, де стався нещасний випадок, але тіло чоловіка поки не знайдено.

На запит рідних загиблого пошукова операція триватиме фото: ДСНС Києва

На запит рідних загиблого пошуки триватимуть.

Нагадаємо, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. Зокрема, наприкінці травня на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави.

12 червня у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.

Рятувальники вкотре закликають киян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм та не нехтувати заборонами на купання у невстановлених місцях.