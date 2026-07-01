Рух Північним мостом буде обмежено до 6 липня (схема)

Дорожники розпочнуть роботи о 10:00 2 липня і планують завершити їх до 07:00 6 липня

Із 2 до 6 липня у столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники розпочнуть роботи о 10:00 2 липня і планують завершити їх до 07:00 6 липня. Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина – на час проведення ремонту рух транспорту буде організовано першою (крайньою правою) та другою смугами.

Також заплановано оновлення асфальтобетонного покриття мосту в напрямку станції метро «Почайна». Під час цих робіт рух автотранспорту здійснюватиметься першою (крайньою правою), другою та третьою смугами.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують у водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Із 2 до 6 липня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.