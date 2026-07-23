На Київщині п’яний водій збив пішохода на тротуарі та в’їхав у паркан

Драгер показав 1,63 проміле алкоголю в організмі водія

Дорожньо-транспортна пригода сталася днями в селі Демидів Вишгородського району. Водій легковика Volkswagen вилетів на тротуар, де збив пішохода та врізався у паркан приватного будинку. Про це повідомили у поліції Київщини, інформує «Главком»

Внаслідок ДТП постраждалий 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, а 30-річного водія затримали. Драгер показав вміст алкоголю в організмі останнього – 1,63 проміле при допустимому рівні – 0,2.

Внаслідок ДТП постраждалий 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодженн фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Йому загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати авто терміном від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці патрульні затримали п'яного керманича BMW, який під час маневру протаранив припарковане авто та втік з місця аварії. Як з'ясувалося пізніше, чоловік узагалі ніколи не отримував водійського посвідчення. Водій автомобіля BMW, здаючи назад, врізався у припаркований Infiniti та одразу ж поїхав геть.

Також поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40. За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці.