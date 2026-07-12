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На Київ та область суне негода: оголошено І рівень небезпечності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Київ та область суне негода: оголошено І рівень небезпечності
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища

У неділю, 12 липня, у Києві та Київській області очікуються грози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грози. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

На Київ та область суне негода: оголошено І рівень небезпечності фото 1

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Корисні контакти:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 0442724018.
  • Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека – температура повітря може перевищити +30°C. За словами синоптикині, після нетривалого періоду прохолоди та дощів в Україну повернеться літнє тепло.

Теги: Київщина Укргідрометцентр негода Київ

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