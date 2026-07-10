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Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео)
Станом на 10 липня пожежу повністю ліквідовано
фото: ДСНС

Вогонь охопив лісову підстилку та валежник. За даними ДСНС, радіаційний фон протягом усього часу залишався в межах норми

Рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів. Про це повідомила ДСНС, пише «Главком».

За інформацією фахівців, вогонь охопив лісову підстилку та валежник. До гасіння були залучені підрозділи рятувальників Київщини спільно з іншими службами. «Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. Горіли лісова підстилка та валежник», – йдеться у повідомленні.

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У службі зазначили, що завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення пожежі на значні площі. «Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на значні площі. Ситуація весь час перебувала під повним контролем», – наголосили в ДСНС.

Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС
Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС
Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС
Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 4
фото: ДСНС
Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 5
фото: ДСНС
Два тижні боротьби з вогнем: пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано (фото, відео) фото 6
фото: ДСНС

Рятувальники також запевнили, що пожежа не вплинула на рівень радіаційного фону. «За результатами регулярних замірів, показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм», – повідомили у відомстві.

Станом на 10 липня пожежу повністю ліквідовано.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження спалахнула наприкінці червня. Через суху погоду та спеку вогонь швидко поширювався лісовою підстилкою та сухостоєм. До ліквідації займання залучали десятки рятувальників, спеціальну техніку та авіаційний моніторинг. Від самого початку ДСНС та Державне агентство України з управління зоною відчуження регулярно повідомляли, що радіаційний фон залишається в межах природних показників і загрози для населення немає.

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Теги: пожежа рятувальники Чорнобильська зона Київщина ДСНС

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