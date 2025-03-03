СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий
СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України та поліцію Київщини.
Повідомляється, що фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з Ірпеня, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.
У поліції Київської області повідомили, що фігурант шукав легкого заробітку через Telegram. За завданням куратора він купував електричні сірники для активації в подальшому вибухових пристроїв, які повинен був доставити до Одещини у схрон.
«Встановлено, що зловмисник придбав необхідні компоненти для виготовлення саморобної бомби, зокрема телефон, контейнер, рідкі та сипучі хімічні речовини, а також металеві гайки для ураження. Згідно з інструкціями куратора підозрюваний почав виготовляти саморобну вибухівку», – йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий, зокрема фотографував та знімав на відео прибудинкову територію.
Завербованого агента РФ було затримано за місцем проживання під час підготовки до вчинення злочину
Правоохоронці повідомили, що під час обшуку у підозрюваного вилучено: мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для виготовлення вибухівки.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.
Також правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.
Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.
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