СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі

Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині

За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий

СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України та поліцію Київщини.

Повідомляється, що фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з Ірпеня, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

У поліції Київської області повідомили, що фігурант шукав легкого заробітку через Telegram. За завданням куратора він купував електричні сірники для активації в подальшому вибухових пристроїв, які повинен був доставити до Одещини у схрон.

«Встановлено, що зловмисник придбав необхідні компоненти для виготовлення саморобної бомби, зокрема телефон, контейнер, рідкі та сипучі хімічні речовини, а також металеві гайки для ураження. Згідно з інструкціями куратора підозрюваний почав виготовляти саморобну вибухівку», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий, зокрема фотографував та знімав на відео прибудинкову територію.

Завербованого агента РФ було затримано за місцем проживання під час підготовки до вчинення злочину

Правоохоронці повідомили, що під час обшуку у підозрюваного вилучено: мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для виготовлення вибухівки.

Під час обшуку у підозрюваного поліція вилучила мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для готування вибухівки фото: поліція Київської області/Facebook

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Також правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.