Головна Київ
search button user button menu button

СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині
фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий

СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України та поліцію Київщини

Повідомляється, що фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з Ірпеня, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. 

У поліції Київської області повідомили, що фігурант шукав легкого заробітку через Telegram. За завданням куратора він купував електричні сірники для активації в подальшому вибухових пристроїв, які повинен був доставити до Одещини у схрон.

«Встановлено, що зловмисник придбав необхідні компоненти для виготовлення саморобної бомби, зокрема телефон, контейнер, рідкі та сипучі хімічні речовини, а також металеві гайки для ураження. Згідно з інструкціями куратора підозрюваний почав виготовляти саморобну вибухівку», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, фігурант проводив розвідку біля будинку в Бучі, де проживає військовий, зокрема фотографував та знімав на відео прибудинкову територію.

Завербованого агента РФ було затримано за місцем проживання під час підготовки до вчинення злочину

Правоохоронці повідомили, що під час обшуку у підозрюваного вилучено: мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для виготовлення вибухівки.

Під час обшуку у підозрюваного поліція вилучила мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для готування вибухівки
Під час обшуку у підозрюваного поліція вилучила мобільний телефон та сім-картки, пластиковий корпус, який мав слугувати контейнером для саморобної бомби, промислові розчинники та хімічні речовини для готування вибухівки
фото: поліція Київської області/Facebook

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Також правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.

Теги: окупанти ворог поліція Telegram автомобіль прокурор телефон гроші теракт поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару загинули п'ятеро осіб
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
4 лютого, 16:54
Митна політика Дональда Трампа може вдарити по Євросоюзу
Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу
4 лютого, 09:24
Росіяни за січень зазнали втрат 48 240 осіб, що становить приблизно три мотострілецькі дивізії
У грудні та січні Росія зазнала рекордних втрат в Україні
4 лютого, 06:57
Найдешевший електрокар Volkswagen випускатимуть із 2027 року
Бюджетний електромобіль Volkswagen показали до презентації (фото)
5 лютого, 17:31
Chery Tiggo 6 – 4,7-метровий сімейний електрокросовер
В Україні дебютує Chery Tiggo 6: перший електрокар китайського бренду (фото)
11 лютого, 12:02
Жінка ображала пасажирів і не звертала уваги на зауваження
У Франківську жінка, яка обізвала містян «бандерівцями», може сісти за грати
11 лютого, 14:21
За версією слідства, під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки
Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають
12 лютого, 16:05
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
20 лютого, 08:05
Спосіб, у який Джорджеску торік агітував на президентських виборах, став підставою для скасування їх результатів
Румунські правоохоронці затримали Джорджеску
26 лютого, 14:01

Київ

СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
«Твої побратими вижили». Мати Василя Ратушного написала зворушливий пост
«Твої побратими вижили». Мати Василя Ратушного написала зворушливий пост
У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
У Києві запрацює другий вестибюль станції метро «Теремки»
У Києві запрацює другий вестибюль станції метро «Теремки»
Будівлю на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі
Будівлю на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
7057
Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)
4824
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
4247
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 11:47
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua