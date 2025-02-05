Бюджетний електромобіль Volkswagen показали до презентації (фото)

Прототип авто дебютує у березні

У лінійці Volkswagen з’явиться бюджетна електрична модель вартістю приблизно 20 тис. євро. Її почнуть виробляти з 2027 року, проте перше зображення електрокара вже опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

Поки інформації про найдешевший електромобіль Volkswagen небагато. Не виключено, що його назвуть ID.1. СЕО німецького бренду Томас Шефер зазначив, що у березні презентують його передсерійну версію.

Платформу запозичать у старшого Volkswagen ID.2 фото: Volkswagen

Судячи із першого зображення, доступний електрокар Volkswagen ID.1 стане наступником моделі Up. Це буде компактний міський хетчбек А-класу з високим капотом, масивним переднім бампером та прямокутними фарами.

Скоріше за все, новий Volkswagen ID.1 випускатимуть на головному підприємстві концерну у німецькому Вольфсбурзі. Там же з 2026 року збиратимуть і його старшого брата Volkswagen ID.2 вартістю від 25 тис. євро. Обидві моделі збудують на електричній платформі МЕВ Small.