Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
У цей період дорожні служби замінюватимуть бортовий камінь
Із 3 до 15 березня, з 08:00 до 17:00, буде діяти часткове обмеження рух кільцевою розв’язкою на перетині просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
У цей період дорожники виконуватимуть роботи із заміни бортового каменю кільцевої розв’язки на просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря.
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, на трасі М-05 Київ – Одеса триває будівництво транспортної розв’язки, роботи на якій було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зв’язку з цим буде змінено схему руху. У понеділок, 3 березня буде змінено схему дорожнього руху. Йдеться про ділянку дороги М-05 Київ – Одеса (км 21+847), де наразі триває будівництво транспортної розв’язки. Рух транспорту буде спрямований з правого на лівий проїзд у зв'язку з виконанням робіт на шляхопроводі тунельного типу.
Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.
Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.
До слова, з 1 березня буде внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.
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