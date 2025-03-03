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Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото з відкритих джерел

У цей період дорожні служби замінюватимуть бортовий камінь

Із 3 до 15 березня, з 08:00 до 17:00, буде діяти часткове обмеження рух кільцевою розв’язкою на перетині просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У цей період дорожники виконуватимуть роботи із заміни бортового каменю кільцевої розв’язки на просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря.  

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 3 до 15 березня, з 08:00 до 17:00, частково буде обмежено рух кільцевою розв’язкою на перетині просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря
Із 3 до 15 березня, з 08:00 до 17:00, частково буде обмежено рух кільцевою розв’язкою на перетині просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря
інфрнпафіка: КК «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на трасі М-05 Київ – Одеса триває будівництво транспортної розв’язки, роботи на якій було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зв’язку з цим буде змінено схему руху. У понеділок, 3 березня буде змінено схему дорожнього руху. Йдеться про ділянку дороги М-05 Київ – Одеса (км 21+847), де наразі триває будівництво транспортної розв’язки. Рух транспорту буде спрямований з правого на лівий проїзд у зв'язку з виконанням робіт на шляхопроводі тунельного типу. 

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

До слова, з 1 березня буде внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.

Теги: дороги Одеса будівництво Контрактова площа ремонт Київавтодор Київпастранс обмеження

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