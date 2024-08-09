Кабмін дав вказівку встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади доручено до кінця 2025 року забезпечити встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо програми встановлення альтернативної енергетики. Згідно з нею, на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель встановлюватимуть сонячні панелі та установки зберігання енергії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними», – повідомив Шмигаль.

Згідно з указом, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям доручено до кінця 2025 року забезпечити встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електричної енергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя та закладах освіти.

Передбачено, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів шукає гроші на проєкт, який дозволить збільшити генерацію електроенергії в Чернігівській області на 50 МВт.

Як повідомлялося, з 27 липня Україні набувають чинності нові закони, що суттєво спрощують імпорт певних категорій товарів. Ці зміни спрямовані на підтримку енергетичної безпеки та оборонного сектору країни. Зокрема, закони №3853-IX та №3854-IX звільняють від сплати мита та ПДВ обладнання для енергетики, таке як електрогенератори, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім малопотужних).

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків. Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.